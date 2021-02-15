https://ria.ru/20210215/format-1597584446.html
Глава Поморья ввел новый формат работы правительства региона с населением
Глава Поморья ввел новый формат работы правительства региона с населением
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ввел новый формат работы правительства; в частности, теперь он лично работает с "тепловой картой"... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:26
2021-02-15T18:26
2021-02-15T18:26
архангельская область
жкх
александр цыбульский
архангельская область
вельский район
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ввел новый формат работы правительства; в частности, теперь он лично работает с "тепловой картой" региональных проблем, которую ведет Центр управления регионом, сообщает пресс-служба областного правительства.Правительство Поморья переходит на новый формат работы, основанный, в первую очередь, на ускоренное решение актуальных проблем, которые волнуют жителей области. Об этом глава региона заявил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства, говорится в сообщении. Основным инструментом работы с обращениями граждан становится интерактивная "тепловая карта", которая аккумулирует обращения жителей региона к органам региональной и муниципальной власти. Это обращения, поступившие через платформы обратной связи, электронный ресурс "Наше Поморье" и посредством социальных сетей. Обращения ранжируются по направлениям. В топ-10 за последнюю неделю попали вопросы, касающиеся вакцинации от COVID-19, проблем в системе ЖКХ, содержания дорог, вывоза мусора, благоустройства территорий и другие. Глава региона призвал исполнительные органы власти и органы местного самоуправления активно использовать эту систему, избегая любых признаков формального подхода к работе с обращениями жителей региона. "Работа с обращениями граждан – это основа нашей деятельности. Мы с вами здесь, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, а значит, должны чутко реагировать на проблемы, с которыми люди к нам обращаются. Это наша основная деятельность, поэтому я прошу всех держать это на особом контроле", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.В ходе совещания губернатор остановился на ряде конкретных вопросов, с которыми обратились жители. Они касались организации медицинского обслуживания населения и уборки тротуаров и дворов от снега. Так, в Вельском районе жители просят наладить график выездов врачей в сельские населенные пункты: специалисты зачастую приезжают поздно и не успевают принять всех пациентов из-за ограниченного количества времени. На этой же территории есть случаи, когда люди не могут оперативно записаться на повторный прием к врачу.Архангелогородцы сообщают о "накатах" на дорогах, о зауженных проезжих частях и неубранных от снега парковках. По всем проблемным вопросам глава региона дал поручения профильным министерствам."Задача власти – быть информационно открытой в работе с людьми. Прошу по своим отраслям максимально оперативно информировать жителей о том, что происходит по тем или иным направлениям. При этом на критику нужно реагировать адекватно, воспринимая ее как помощь от граждан в расстановке приоритетов в нашей работе", – заключил Цыбульский.
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РИА Новости
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РИА Новости
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жкх, александр цыбульский, архангельская область, вельский район
АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
ввел новый формат работы правительства; в частности, теперь он лично работает с "тепловой картой" региональных проблем, которую ведет Центр управления регионом, сообщает пресс-служба областного правительства.
Правительство Поморья переходит на новый формат работы, основанный, в первую очередь, на ускоренное решение актуальных проблем, которые волнуют жителей области. Об этом глава региона заявил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства, говорится в сообщении.
Основным инструментом работы с обращениями граждан становится интерактивная "тепловая карта", которая аккумулирует обращения жителей региона к органам региональной и муниципальной власти. Это обращения, поступившие через платформы обратной связи, электронный ресурс "Наше Поморье" и посредством социальных сетей.
Обращения ранжируются по направлениям. В топ-10 за последнюю неделю попали вопросы, касающиеся вакцинации от COVID-19, проблем в системе ЖКХ, содержания дорог, вывоза мусора, благоустройства территорий и другие. Глава региона призвал исполнительные органы власти и органы местного самоуправления активно использовать эту систему, избегая любых признаков формального подхода к работе с обращениями жителей региона.
"Работа с обращениями граждан – это основа нашей деятельности. Мы с вами здесь, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, а значит, должны чутко реагировать на проблемы, с которыми люди к нам обращаются. Это наша основная деятельность, поэтому я прошу всех держать это на особом контроле", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.
В ходе совещания губернатор остановился на ряде конкретных вопросов, с которыми обратились жители. Они касались организации медицинского обслуживания населения и уборки тротуаров и дворов от снега. Так, в Вельском районе
жители просят наладить график выездов врачей в сельские населенные пункты: специалисты зачастую приезжают поздно и не успевают принять всех пациентов из-за ограниченного количества времени. На этой же территории есть случаи, когда люди не могут оперативно записаться на повторный прием к врачу.
Архангелогородцы сообщают о "накатах" на дорогах, о зауженных проезжих частях и неубранных от снега парковках. По всем проблемным вопросам глава региона дал поручения профильным министерствам.
"Задача власти – быть информационно открытой в работе с людьми. Прошу по своим отраслям максимально оперативно информировать жителей о том, что происходит по тем или иным направлениям. При этом на критику нужно реагировать адекватно, воспринимая ее как помощь от граждан в расстановке приоритетов в нашей работе", – заключил Цыбульский.