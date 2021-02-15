https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597536464.html

Лавров заявил, что у России много друзей на уровне отдельных стран ЕС

Лавров заявил, что у России много друзей на уровне отдельных стран ЕС

Россия никуда не уходит из Европы, потому что у Москвы много друзей на уровне отдельных стран Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:43

2021-02-15T14:43

2021-02-15T14:43

россия

сергей лавров

евросоюз

дмитрий песков

москва

европа

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия никуда не уходит из Европы, потому что у Москвы много друзей на уровне отдельных стран Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - сказал Лавров.По словам Лаврова, у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

https://ria.ru/20210215/lavrov-1597533415.html

россия

москва

европа

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россия, сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, европа