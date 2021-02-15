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Курс евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей
Курс евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей
Рубль в начале торгов прибавил к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:17
2021-02-15T10:17
2021-02-15T11:31
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Рубль в начале торгов прибавил к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января.Курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 мск снижался на 34 копейки, до 73,38 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 89,05 рубля. Ранее в понедельник стоимость европейской валюты опускалась до 88,88 рубля — минимума с 21 января.Нефть росла в цене на полтора процента, до 63,34 доллара за баррель по марке Brent.
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курс рубля, цены на нефть, brent, экономика