https://ria.ru/20210215/eksperiment-1597582353.html

Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов

Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря провести при участии ФСБ эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, сообщается на... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:19

2021-02-15T18:19

2021-02-15T18:19

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря провести при участии ФСБ эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов. Срок – 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597580784.html

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2021

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, технологии, общество