https://ria.ru/20210215/eksperiment-1597582353.html
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря провести при участии ФСБ эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, сообщается на... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:19
2021-02-15T18:19
2021-02-15T18:19
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря провести при участии ФСБ эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, сообщается на сайте Кремля."Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов. Срок – 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597580784.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, технологии, общество