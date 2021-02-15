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В России готовятся возобновить школьные экскурсии в музеи
В России готовятся возобновить школьные экскурсии в музеи
Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения музеев организованными группами школьников по 25-30 человек, в рамках... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:06
2021-02-15T11:06
2021-02-15T12:00
культура
ольга любимова
новости культуры
музеи
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил пиотровский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения музеев организованными группами школьников по 25-30 человек, в рамках действующих ограничений по коронавирусу это возможно, говорится в совместном заявлении пресс-служб Минкультуры и Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей.Ранее с просьбой разрешить такие посещения обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников, согласованные с органами образования, являются частью образовательного процесса.В течение 2020 года в условиях ограничений, введенных с целью противодействия коронавирусной инфекции, российские музеи накопили большой опыт работы по организации массовых мероприятий с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.Предполагается, что музеи смогут принимать в специально подготовленных помещениях организованные группы детей, которые учатся в одном классе. При этом будут учтены особенности санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных регионах и соответствующих нормативных актов глав субъектов Российской Федерации.
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ольга любимова, новости культуры, музеи, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил пиотровский
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения музеев организованными группами школьников по 25-30 человек, в рамках действующих ограничений по коронавирусу это возможно, говорится в совместном заявлении пресс-служб Минкультуры и Роспотребнадзора.
"Практика музейной деятельности свидетельствует, что даже в рамках действующих ограничений, в том числе в части соблюдения необходимой социальной дистанции, музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности, для классов в составе 25-30 человек", - приводит слова министра культуры Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей.
"Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер: нужно носить маски, сохранять социальную дистанцию, держать чистыми руки и поверхности. Соблюдая все это, мы можем рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости, на дальнейшее сохранение стабилизации и на продолжение работы всех сфер", - цитирует Попову пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее с просьбой разрешить такие посещения обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников, согласованные с органами образования, являются частью образовательного процесса.
В течение 2020 года в условиях ограничений, введенных с целью противодействия коронавирусной инфекции, российские музеи накопили большой опыт работы по организации массовых мероприятий с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
Предполагается, что музеи смогут принимать в специально подготовленных помещениях организованные группы детей, которые учатся в одном классе. При этом будут учтены особенности санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных регионах и соответствующих нормативных актов глав субъектов Российской Федерации.