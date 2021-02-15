https://ria.ru/20210215/ekskursii-1597493967.html

В России готовятся возобновить школьные экскурсии в музеи

В России готовятся возобновить школьные экскурсии в музеи

Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения музеев организованными группами школьников по 25-30 человек, в рамках... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:06

2021-02-15T11:06

2021-02-15T12:00

культура

ольга любимова

новости культуры

музеи

анна попова

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил пиотровский

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения музеев организованными группами школьников по 25-30 человек, в рамках действующих ограничений по коронавирусу это возможно, говорится в совместном заявлении пресс-служб Минкультуры и Роспотребнадзора.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей.Ранее с просьбой разрешить такие посещения обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников, согласованные с органами образования, являются частью образовательного процесса.В течение 2020 года в условиях ограничений, введенных с целью противодействия коронавирусной инфекции, российские музеи накопили большой опыт работы по организации массовых мероприятий с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.Предполагается, что музеи смогут принимать в специально подготовленных помещениях организованные группы детей, которые учатся в одном классе. При этом будут учтены особенности санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретных регионах и соответствующих нормативных актов глав субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, музеи, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил пиотровский