https://ria.ru/20210215/ekonomika-1597572689.html

Любимов назвал сельское хозяйство одним из драйверов рязанской экономики

Любимов назвал сельское хозяйство одним из драйверов рязанской экономики

Сельское хозяйство Рязанской области продолжает оставаться одним из драйверов экономики региона, заявил губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:30

2021-02-15T17:30

2021-02-15T17:30

рязанская область

россия

николай любимов

рыбновский район

рязанская область

экономика

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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Сельское хозяйство Рязанской области продолжает оставаться одним из драйверов экономики региона, заявил губернатор Николай Любимов на совещании с руководителями сельхозпредприятий, которое прошло на базе ООО "Вакинское Агро" в Рыбновском районе.В ходе совещания обсуждались текущее состояние молочной отрасли в агропромышленном комплексе Рязанской области, планы по дальнейшему развитию, в том числе переработки производимого в регионе молока, меры поддержки аграриев в сбыте продукции.По словам губернатора, аграрная сфера стала одной из немногих отраслей, которая в условиях кризиса 2020 года показала устойчивый рост."В Рязанской области рост в АПК довольно серьезный – 14,5%, что в несколько раз больше, чем в среднем по России", – сказал Николай Любимов.Он отметил, что во многом это большая заслуга сельхозтоваропроизводителей, тружеников села."Спасибо нашим аграриям. Благодаря их труду, профессиональному подходу к делу сельское хозяйство продолжает оставаться одним из драйверов рязанской экономики", – сказал глава региона.Губернатор обратил внимание на то, что развитие аграрного сектора должно строиться с учетом целей, поставленных федеральным центром, в том числе по импортозамещению в части молочной продукции. Профицитная по производству сырого молока Рязанская область может успешно продолжать работать в этом направлении. По словам Любимова, важной задачей является увеличение собственных перерабатывающих мощностей."Сейчас половина произведенного в регионе молока перерабатывается за пределами нашей области. Это нужно менять. Понятно, что задача непростая, требующая комплексного подхода, но очень выгодная. И это важно не только с экономической точки зрения. Создание новых перерабатывающих предприятий – это новые рабочие места, устойчивый доход для людей, дополнительный импульс для развития сельских территорий, социальной инфраструктуры", – заявил Николай Любимов.Губернатор заявил, что одним из приоритетных направлений должно оставаться содействие сельхозтоваропроизводителям в реализации продукции."Для того, чтобы наши производители могли быть уверены в завтрашнем дне, им нужна помощь в организации сбыта продукции, прежде всего, переработанной продукции. И в этом отношении мы будем продолжать серьезно работать", – сказал Любимов.Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области губернатор поручил разработать дорожную карту, которая позволит оказывать предприятиям АПК реальные и эффективные меры поддержки в сбыте произведенной продукции на территории региона и других субъектов РФ.

https://ria.ru/20210210/pomosch-1596858279.html

https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html

россия

рыбновский район

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, рыбновский район, рязанская область, экономика