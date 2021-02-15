https://ria.ru/20210215/ebola-1597513324.html

Афросоюз направит в Гвинею группу экспертов из-за вспышки Эболы

Афросоюз направит в Гвинею группу экспертов из-за вспышки Эболы

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе направит состоящую из экспертов группу экстренного реагирования в Гвинею,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:57

2021-02-15T12:57

2021-02-15T12:57

африканский союз

гвинея

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе направит состоящую из экспертов группу экстренного реагирования в Гвинею, где ранее была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, сообщается в пресс-релизе организации.В воскресенье министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. По данным властей, меры были приняты после того, как в стране было зарегистрировано четыре случая смерти от Эболы."Комиссия Африканского союза была проинформирована о вспышке и готова предложить всестороннюю поддержку всех учреждений Афросоюза. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продолжит работать с правительством Гвинейской Республики и готовится развернуть группу экстренного реагирования из экспертов в следующие 48 часов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте центра.Отмечается, что CDC совместно с Западноафриканской организацией здравоохранения созовет экстренное совещание экспертов для лучшей координации мер, принятых в Гвинее и соседних странах.По данным ВОЗ, в Гвинее впервые с 2016 года были лабораторно зарегистрированы три случая заражения Эболой. Согласно предварительному расследованию, первой жертвой заболевания стала медсестра, которая скончалась 28 января. После ее похорон у шести человек были выявлены симптомы, похожие на лихорадку. Двое из них скончались, еще четверо были госпитализированы.

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

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африканский союз, гвинея, в мире