ВОЗ известно о трех подтвержденных случаях Эболы в Гвинее
ЖЕНЕВА, 15 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения известно о трех подтвержденных случаях геморрагической лихорадки Эбола в Гвинее, ВОЗ находится в контакте с соседними странами, чтобы подготовить их к возможному реагированию на распространение заболевания, следует из сообщения организации.
Ранее министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. По данным властей, меры были приняты после того, как в стране было зарегистрировано четыре случая смерти от Эболы.
По данным ВОЗ, в Гвинее впервые с 2016 года были лабораторно зарегистрированы три случая заражения Эболой. Согласно предварительному расследованию, первой жертвой заболевания стала медсестра, которая скончалась 28 января. После ее похорон у шести человек были выявлены симптомы, похожие на лихорадку. Двое из них скончались, еще четверо были госпитализированы.
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"ВОЗ оказывает поддержку властям по созданию инфраструктуры для тестирования, отслеживания контактов и лечения, чтобы на полную мощность запустить ответные действия", - заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.
Сотрудники ВОЗ уже находятся на месте и в том числе помогают властям Гвинеи получить вакцину от Эболы. Образцы подтвержденных случаев также были направлены в Институт Пастера в Сенегале, чтобы определить штамм нынешнего вируса.
Поскольку эпицентр нынешней вспышки Эболы находится в приграничной территории, ВОЗ также начала работу с властями Либерии и Сьерра-Леоне, чтобы подготовить их возможности по тестированию и отслеживанию ситуации в медицинских учреждениях. ВОЗ также находится в контакте с властями Кот-д`Ивуара, Мали, Сенегала и других стран, которые могут подвергнуться риску в регионе.