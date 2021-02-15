https://ria.ru/20210215/dusha-1597579674.html

Мультфильм "Душа" собрал в прокате в России и СНГ более миллиарда рублей

Мультфильм "Душа" собрал в прокате в России и СНГ более миллиарда рублей

Американский анимационный фильм "Душа" собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia &... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:52

2021-02-15T18:52

2021-02-15T18:52

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Душа" собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS в понедельник."По итогам прошедшего уик-энда общие кассовые сборы невероятного анимационного приключения Disney и Pixar "Душа" преодолели рубеж в один миллиард рублей. По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1,069 миллиарда рублей (14,2 миллиона долларов), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 миллионов человек", - сообщила пресс-служба.В компании отметили, что "Душа" режиссера Пита Доктера стала самым кассовым фильмом Disney и Pixar в отечественном прокате, опередив предыдущего рекордсмена – фильм "Головоломка" (2016).Главному герою – талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его за пределы нашего мира – в незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая не стремится попасть в наш мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для себя находит ответы на самые важные вопросы бытия.

https://ria.ru/20210215/prokat-1597486575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, pixar