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https://ria.ru/20210215/dusha-1597579674.html
Мультфильм "Душа" собрал в прокате в России и СНГ более миллиарда рублей
Мультфильм "Душа" собрал в прокате в России и СНГ более миллиарда рублей
Американский анимационный фильм "Душа" собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia &... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:52
2021-02-15T18:52
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Душа" собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia &amp; CIS в понедельник."По итогам прошедшего уик-энда общие кассовые сборы невероятного анимационного приключения Disney и Pixar "Душа" преодолели рубеж в один миллиард рублей. По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1,069 миллиарда рублей (14,2 миллиона долларов), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 миллионов человек", - сообщила пресс-служба.В компании отметили, что "Душа" режиссера Пита Доктера стала самым кассовым фильмом Disney и Pixar в отечественном прокате, опередив предыдущего рекордсмена – фильм "Головоломка" (2016).Главному герою – талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его за пределы нашего мира – в незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая не стремится попасть в наш мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для себя находит ответы на самые важные вопросы бытия.
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кино и сериалы, новости культуры, pixar

Мультфильм "Душа" собрал в прокате в России и СНГ более миллиарда рублей

18:52 15.02.2021
 
© Pixar/YoutubeСкриншот трейлера мультфильма "Душа"
Скриншот трейлера мультфильма Душа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Pixar/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский анимационный фильм "Душа" собрал в прокате в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS в понедельник.
"По итогам прошедшего уик-энда общие кассовые сборы невероятного анимационного приключения Disney и Pixar "Душа" преодолели рубеж в один миллиард рублей. По предварительным данным, сборы фильма в России и странах СНГ за весь период проката составили 1,069 миллиарда рублей (14,2 миллиона долларов), а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, составило более 4 миллионов человек", - сообщила пресс-служба.
В компании отметили, что "Душа" режиссера Пита Доктера стала самым кассовым фильмом Disney и Pixar в отечественном прокате, опередив предыдущего рекордсмена – фильм "Головоломка" (2016).
Главному герою – талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его за пределы нашего мира – в незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая не стремится попасть в наш мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для себя находит ответы на самые важные вопросы бытия.
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