https://ria.ru/20210215/draka-1597479100.html

Во Владивостоке мужчина избил подростков, решивших сесть в его автомобиль

Во Владивостоке мужчина избил подростков, решивших сесть в его автомобиль

Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, сообщает УМВД по Приморскому... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:44

2021-02-15T08:44

2021-02-15T08:44

авто

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, сообщает УМВД по Приморскому краю.В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автолюбитель припарковал транспортное средство, не закрыв при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе."Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя, один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал", - говорится в сообщении.Все участники инцидента опрошены. Участковые проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210211/muzhchina-1596933237.html

владивосток

приморский край

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авто, владивосток, приморский край, происшествия