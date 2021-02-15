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Во Владивостоке мужчина избил подростков, решивших сесть в его автомобиль
Во Владивостоке мужчина избил подростков, решивших сесть в его автомобиль
Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, сообщает УМВД по Приморскому... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:44
2021-02-15T08:44
авто
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, сообщает УМВД по Приморскому краю.В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автолюбитель припарковал транспортное средство, не закрыв при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе."Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя, один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал", - говорится в сообщении.Все участники инцидента опрошены. Участковые проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.
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авто, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке мужчина избил подростков, решивших сесть в его автомобиль

08:44 15.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автолюбитель припарковал транспортное средство, не закрыв при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе.
"Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя, один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал", - говорится в сообщении.
Все участники инцидента опрошены. Участковые проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.
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