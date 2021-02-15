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В Москве запустили доставку еды на снегоходах
В Москве запустили доставку еды на снегоходах
Мощный снегопад в Москве вынудил сервисы доставки тестировать новые форматы работы. Так, сервис доставки здоровой еды Grow Food начал развозить заказы на... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:49
2021-02-15T13:09
домодедово (аэропорт)
москва
московская область (подмосковье)
фрязино
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мощный снегопад в Москве вынудил сервисы доставки тестировать новые форматы работы. Так, сервис доставки здоровой еды Grow Food начал развозить заказы на снегоходах, сообщили РИА Новости в компании."Утром 13 февраля курьеры сервиса начали развозить заказы на снегоходах в Подмосковье и в некоторых районах Москвы", - сказали в компании.Там уточнили, что сейчас новый вид транспорта используют 20 курьеров. За выходные Grow Food доставил таким образом 500 заказов. Еду развозили на снегоходах в девяти районах Подмосковья, включая Зеленоград, Подольск, Домодедово, Фрязино, а также по Москве - в Алтуфьево и Строгино."Когда мы поняли, что в субботу утром часть наших курьеров просто не смогла совладать со стихией и более-менее свободно перемещаться по области, мы экстренно взяли в аренду несколько снегоходов модели, специально предназначенной для глубокого снега. Мы передали их в пользование нашим опытным водителям. Для нас и для курьеров это был эксперимент, и уже к обеду он показал свою эффективность", – рассказал гендиректор и основатель Grow Food Даниэль Гальпер.Как рассказали в компании, курьерам разрешено перемещаться на снегоходах со скоростью не более 15 км/ч по обочинам автомобильных дорог, не нарушая правил дорожного движения. "В пользование новый вид транспорта, а также защитные шлемы и экипировку получили только сотрудники с водительскими правами категории А, также для них был проведен дополнительный инструктаж", - уточнили в компании.Сервис будет использовать новый вид транспорта, пока движение по автомобильным дорогам полностью не наладится, а также пока позволит погода.
москва
московская область (подмосковье)
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домодедово (аэропорт), москва, московская область (подмосковье), фрязино, общество

В Москве запустили доставку еды на снегоходах

12:49 15.02.2021 (обновлено: 13:09 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВелосипеды под снегопадом в Москве
Велосипеды под снегопадом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мощный снегопад в Москве вынудил сервисы доставки тестировать новые форматы работы. Так, сервис доставки здоровой еды Grow Food начал развозить заказы на снегоходах, сообщили РИА Новости в компании.
"Утром 13 февраля курьеры сервиса начали развозить заказы на снегоходах в Подмосковье и в некоторых районах Москвы", - сказали в компании.
Там уточнили, что сейчас новый вид транспорта используют 20 курьеров. За выходные Grow Food доставил таким образом 500 заказов. Еду развозили на снегоходах в девяти районах Подмосковья, включая Зеленоград, Подольск, Домодедово, Фрязино, а также по Москве - в Алтуфьево и Строгино.
"Когда мы поняли, что в субботу утром часть наших курьеров просто не смогла совладать со стихией и более-менее свободно перемещаться по области, мы экстренно взяли в аренду несколько снегоходов модели, специально предназначенной для глубокого снега. Мы передали их в пользование нашим опытным водителям. Для нас и для курьеров это был эксперимент, и уже к обеду он показал свою эффективность", – рассказал гендиректор и основатель Grow Food Даниэль Гальпер.
Как рассказали в компании, курьерам разрешено перемещаться на снегоходах со скоростью не более 15 км/ч по обочинам автомобильных дорог, не нарушая правил дорожного движения. "В пользование новый вид транспорта, а также защитные шлемы и экипировку получили только сотрудники с водительскими правами категории А, также для них был проведен дополнительный инструктаж", - уточнили в компании.
Сервис будет использовать новый вид транспорта, пока движение по автомобильным дорогам полностью не наладится, а также пока позволит погода.
 
Домодедово (аэропорт)МоскваМосковская область (Подмосковье)ФрязиноОбщество
 
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