https://ria.ru/20210215/donbass-1597532982.html

В Кремле разъяснили слова Путина о поддержке Донбасса

В Кремле разъяснили слова Путина о поддержке Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о том, что Россия "не бросит" Донбасс: РФ оказывает проживающим там русскоязычным... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:29

2021-02-15T14:29

2021-02-15T16:18

россия

донбасс

дмитрий песков

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова Владимира Путина о том, что Россия "не бросит" Донбасс: РФ оказывает проживающим там русскоязычным людям помощь, в том числе гуманитарную, и будет продолжать это делать.Ранее на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали в эфире телеканала "Россия 24", Путин заявил, что "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что". Он подчеркнул при этом, что прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях."Во-первых, естественно, вы наверное обратили внимание и целиком на ответ Путина, наверняка. И говоря о фразе "Донбасс не бросим, несмотря ни на что", конечно, нужно также обратить внимание на слова президента о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее", - сказал Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу пояснить слова президента про "несмотря ни на что".Говоря о фразе Путина "Донбасс мы не бросим", представитель Кремля напомнил, что в этом регионе живет много русских, русскоязычных людей."Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин", - сказал его пресс-секретарь.На уточняющий вопрос, имел ли Путин в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста. "Я бы не стал в данном случае развивать, там из контекста все предельно понятно", - сказал он.

https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html

https://ria.ru/20210211/donbass-1597105435.html

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россия, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире