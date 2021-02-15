https://ria.ru/20210215/dom-1597520882.html

В Тюменской области построен новый дом на 36 квартир по нацпроекту

В Тюменской области построен новый дом на 36 квартир по нацпроекту

Новый 36-квартирный дом, построенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", готовится к заселению в Уватском районе Тюменской области, сообщает главное... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:43

2021-02-15T13:43

2021-02-15T13:43

тюменская область

жилье

уватский район

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 15 фев — РИА Новости. Новый 36-квартирный дом, построенный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", готовится к заселению в Уватском районе Тюменской области, сообщает главное управление строительства региона.Шестнадцать семей получат ключи от новых квартир в нем в соответствии с проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Еще 20 семей переедут в дом по госпрограмме Тюменской области "Развитие жилищного строительства".Как отмечается в сообщении, всего в 2021-2023 годах в Уватском районе планируется расселить 29 аварийных домов ( 227 жилых помещений, 438 человек), в том числе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - 16 домов.На 1 января в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области расселено 38% от общего объема жилья, запланированного к расселению по программе. Всего в рамках программы на 2019-2023 годы подлежит расселению 147,29 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 году, с опережением на 1 год и 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/proekty-1597280577.html

уватский район

тюменская область

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жилье, уватский район, тюменская область