https://ria.ru/20210215/deti-1597505131.html

На лечение тяжелобольных детей направят десять миллиардов рублей

На лечение тяжелобольных детей направят десять миллиардов рублей

Правительство выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:11

2021-02-15T12:11

2021-02-15T13:47

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михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов, главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения. В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты Минздрава, сотрудники научных и образовательных организаций, медики, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Они утверждают перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и категории пациентов. Списки публикуют на сайте фонда и направляют в регионы для предоставления медицинских документов детей.Как сообщила ранее представитель Минздрава Елена Байбарина, у "Круга добра" будет возможность покупать незарегистрированные препараты для конкретного ребенка или группы детей. В начале февраля председатель фонда Александр Ткаченко заявил, что на закупки лекарств для фонда выделили громадные средства, поэтому "Круг добра" пока не планирует принимать пожертвования.

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https://ria.ru/20210215/onkozabolevaniya-1597500914.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество