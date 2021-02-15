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На лечение тяжелобольных детей направят десять миллиардов рублей
На лечение тяжелобольных детей направят десять миллиардов рублей
Правительство выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:11
2021-02-15T13:47
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов, главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения. В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты Минздрава, сотрудники научных и образовательных организаций, медики, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Они утверждают перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и категории пациентов. Списки публикуют на сайте фонда и направляют в регионы для предоставления медицинских документов детей.Как сообщила ранее представитель Минздрава Елена Байбарина, у "Круга добра" будет возможность покупать незарегистрированные препараты для конкретного ребенка или группы детей. В начале февраля председатель фонда Александр Ткаченко заявил, что на закупки лекарств для фонда выделили громадные средства, поэтому "Круг добра" пока не планирует принимать пожертвования.
https://ria.ru/20201215/deti-invalidy-1589353464.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество

На лечение тяжелобольных детей направят десять миллиардов рублей

12:11 15.02.2021 (обновлено: 13:47 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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В России расширили перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов, главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения.
В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты Минздрава, сотрудники научных и образовательных организаций, медики, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Они утверждают перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и категории пациентов. Списки публикуют на сайте фонда и направляют в регионы для предоставления медицинских документов детей.
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В Совфеде разработали проект о закупке незарегистрированных лекарств
Как сообщила ранее представитель Минздрава Елена Байбарина, у "Круга добра" будет возможность покупать незарегистрированные препараты для конкретного ребенка или группы детей.
В начале февраля председатель фонда Александр Ткаченко заявил, что на закупки лекарств для фонда выделили громадные средства, поэтому "Круг добра" пока не планирует принимать пожертвования.
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