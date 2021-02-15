В Туве возбудили дело после обнаружения тел ребенка и двух женщин
09:11 15.02.2021 (обновлено: 10:49 15.02.2021)
© Фото : СУСК РФ по Республике ТываВ частном доме в пгт. Каа-Хем Кызылского района Республики Тыва обнаружено три тела
© Фото : СУСК РФ по Республике Тыва
КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи Тувы возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух женщин и десятилетнего мальчика с признаками отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В правоохранительные органы Кызылского района республики поступило сообщение об обнаружении в частном доме по ул. Крылова пгт. Каа-Хем Кызылского района трех тел, в том числе 10-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом. По данному факту… незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в доме проживала 49-летняя жительница поселка Каа-Хем со своей 71-летней матерью. С 10 февраля у них гостил 10-летний внук. В субботу тела женщин и мальчика были обнаружены родственниками, медики констатировали смерть. На момент осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не выявлено.
В ведомстве добавили, что в данный момент назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
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