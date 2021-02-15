https://ria.ru/20210215/delo-1597480477.html

В Туве возбудили дело после обнаружения тел ребенка и двух женщин

В Туве возбудили дело после обнаружения тел ребенка и двух женщин

Следователи Тувы возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух женщин и десятилетнего мальчика с признаками отравления угарным газом, сообщает... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T09:11

2021-02-15T09:11

2021-02-15T10:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кызылский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи Тувы возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух женщин и десятилетнего мальчика с признаками отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального главка СК."В правоохранительные органы Кызылского района республики поступило сообщение об обнаружении в частном доме по ул. Крылова пгт. Каа-Хем Кызылского района трех тел, в том числе 10-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом. По данному факту… незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Следователи установили, что в доме проживала 49-летняя жительница поселка Каа-Хем со своей 71-летней матерью. С 10 февраля у них гостил 10-летний внук. В субботу тела женщин и мальчика были обнаружены родственниками, медики констатировали смерть. На момент осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не выявлено.В ведомстве добавили, что в данный момент назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210211/otravlenie-1596935825.html

россия

кызылский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), кызылский район, происшествия