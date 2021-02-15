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Наука
https://ria.ru/20210215/chiksulub-1597512659.html
Раскрыто происхождение кометы, уничтожившей динозавров
Раскрыто происхождение кометы, уничтожившей динозавров
Американские астрофизики рассчитали, какой объект столкнулся с Землей в конце мелового периода и вызвал катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:00
2021-02-15T13:50
наука
палеонтология
кометы
динозавры
земля - риа наука
космос - риа наука
гарвардский университет
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американские астрофизики рассчитали, какой объект столкнулся с Землей в конце мелового периода и вызвал катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли почти три четверти видов растений и животных, живших тогда на Земле. По мнению авторов, это был не астероид, а обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Исследователи из Гарвардского университета выдвинули новую гипотезу, объясняющую происхождение ударного объекта, вызвавшего образование кратера Чиксулуб у побережья Мексики диаметром около 180 километров и изначальной глубиной до 20 километров. Ранее считали, что это был астероид размером несколько десятков километров, но откуда он прилетел, до сих пор оставалось загадкой.Используя статистический анализ и гравитационное моделирование, авторы доказали, что на самом деле это была комета, происходящая из облака Оорта на краю Солнечной системы, сбитая с курса гравитационным полем Юпитера и направленная к Солнцу. Приливная сила последнего разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей."По сути, Юпитер действует как своего рода автомат для игры в пинбол, — приводятся в пресс-релизе Гарвардского университета слова одного из авторов исследования астрофизика Амира Сираджа (Amir Siraj). — Он выбрасывает входящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу".По расчетам исследователей, такие длиннопериодические кометы, которым требуется около 200 лет для обращения по орбите вокруг Солнца, должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 миллионов лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считали ранее. Кроме того, моделирование показало, что около 20 процентов долгопериодических комет разрушаются во внутренней части Солнечной системы за счет гравитационного притяжения Солнца."Разрушение происходит в основном не из-за таяния, которое съедает лишь малую часть массы кометы, а из-за приливных сил. Часть кометы, которая ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, — объясняет Сирадж. — Вы получаете то, что называется приливным разрушением, и поэтому большие кометы, которые подходят очень близко к Солнцу, распадаются на более мелкие. И возникает статистическая вероятность того, что эти меньшие кометы столкнутся с Землей".Новая гипотеза лучше объясняет и состав ударного тела. Доказательства, найденные в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах, предполагают, что породившие их объекты имели примитивный состав, соответствующий углистым хондритам. Но только десятая часть астероидов главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса имеют такой состав, а долгопериодические кометы, наоборот, в большинстве своем сложены материалом углистых хондритов."Наша гипотеза предсказывает, что и другие кратеры размером с Чиксулуб на Земле с большой вероятностью будут соответствовать ударнику с примитивным составом, что не характерно для обычных астероидов главного пояса", — пишут исследователи в статье.Речь идет прежде всего о крупнейшем подтвержденном кратере на Земле — Вредефорт в Южной Африке, который образовался около двух миллиардов лет назад, и кратере Жаманшин в Казахстане — крупнейшем за последний миллион лет.Авторы считают, что частота таких крупных импактных событий подтверждает их расчеты, основанные на механизме приливного разрушения крупных долгопериодических комет размером с чиксулубский объект, происходящих из облака Оорта.
https://ria.ru/20210215/antarktida-1597228995.html
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палеонтология, кометы, динозавры, земля - риа наука, космос - риа наука, гарвардский университет

Раскрыто происхождение кометы, уничтожившей динозавров

13:00 15.02.2021 (обновлено: 13:50 15.02.2021)
 
© Gerd AltmannПадение астероида, создавшего кратер Чиксулуб
Падение астероида, создавшего кратер Чиксулуб - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Gerd Altmann
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американские астрофизики рассчитали, какой объект столкнулся с Землей в конце мелового периода и вызвал катастрофу, в ходе которой вымерли динозавры и погибли почти три четверти видов растений и животных, живших тогда на Земле.
По мнению авторов, это был не астероид, а обломок длиннопериодической кометы из облака Оорта, расположенного на периферии Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Исследователи из Гарвардского университета выдвинули новую гипотезу, объясняющую происхождение ударного объекта, вызвавшего образование кратера Чиксулуб у побережья Мексики диаметром около 180 километров и изначальной глубиной до 20 километров. Ранее считали, что это был астероид размером несколько десятков километров, но откуда он прилетел, до сих пор оставалось загадкой.
Используя статистический анализ и гравитационное моделирование, авторы доказали, что на самом деле это была комета, происходящая из облака Оорта на краю Солнечной системы, сбитая с курса гравитационным полем Юпитера и направленная к Солнцу. Приливная сила последнего разорвала ее на части, одна из которых столкнулась с Землей.
"По сути, Юпитер действует как своего рода автомат для игры в пинбол, — приводятся в пресс-релизе Гарвардского университета слова одного из авторов исследования астрофизика Амира Сираджа (Amir Siraj). — Он выбрасывает входящие долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу".
По расчетам исследователей, такие длиннопериодические кометы, которым требуется около 200 лет для обращения по орбите вокруг Солнца, должны сталкиваться с Землей каждые 250-730 миллионов лет. Это примерно в десять раз чаще, чем считали ранее. Кроме того, моделирование показало, что около 20 процентов долгопериодических комет разрушаются во внутренней части Солнечной системы за счет гравитационного притяжения Солнца.
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"Разрушение происходит в основном не из-за таяния, которое съедает лишь малую часть массы кометы, а из-за приливных сил. Часть кометы, которая ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, — объясняет Сирадж. — Вы получаете то, что называется приливным разрушением, и поэтому большие кометы, которые подходят очень близко к Солнцу, распадаются на более мелкие. И возникает статистическая вероятность того, что эти меньшие кометы столкнутся с Землей".
Новая гипотеза лучше объясняет и состав ударного тела. Доказательства, найденные в кратере Чиксулуб и других подобных кратерах, предполагают, что породившие их объекты имели примитивный состав, соответствующий углистым хондритам. Но только десятая часть астероидов главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса имеют такой состав, а долгопериодические кометы, наоборот, в большинстве своем сложены материалом углистых хондритов.
"Наша гипотеза предсказывает, что и другие кратеры размером с Чиксулуб на Земле с большой вероятностью будут соответствовать ударнику с примитивным составом, что не характерно для обычных астероидов главного пояса", — пишут исследователи в статье.
Речь идет прежде всего о крупнейшем подтвержденном кратере на Земле — Вредефорт в Южной Африке, который образовался около двух миллиардов лет назад, и кратере Жаманшин в Казахстане — крупнейшем за последний миллион лет.
Авторы считают, что частота таких крупных импактных событий подтверждает их расчеты, основанные на механизме приливного разрушения крупных долгопериодических комет размером с чиксулубский объект, происходящих из облака Оорта.
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