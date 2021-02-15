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В Бурятии проверят инцидент с учителем, дернувшим ученика за больное ухо
В Бурятии проверят инцидент с учителем, дернувшим ученика за больное ухо
Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула ученика за больное ухо, сообщили РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:03
2021-02-15T10:17
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула ученика за больное ухо, сообщили РИА Новости в СУСК региона.Ранее СМИ, со ссылкой на публикацию в соцсетях Бурятии сообщили, что во время урока учитель дернула мальчика за ранее прооперированное ухо. В результате, по данным сообщивших, были нарушены внутренние швы и у ребенка ухудшился слух."По данному факту начата проверка, разбираемся в ситуации", - сказал представитель СК.Комментариями министерства образования республики по данному инциденту РИА Новости пока не располагает.
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Бурятии проверят инцидент с учителем, дернувшим ученика за больное ухо

10:03 15.02.2021 (обновлено: 10:17 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула ученика за больное ухо, сообщили РИА Новости в СУСК региона.
Ранее СМИ, со ссылкой на публикацию в соцсетях Бурятии сообщили, что во время урока учитель дернула мальчика за ранее прооперированное ухо. В результате, по данным сообщивших, были нарушены внутренние швы и у ребенка ухудшился слух.
"По данному факту начата проверка, разбираемся в ситуации", - сказал представитель СК.
Комментариями министерства образования республики по данному инциденту РИА Новости пока не располагает.
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