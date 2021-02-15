https://ria.ru/20210215/buryatiya-1597486239.html

В Бурятии проверят инцидент с учителем, дернувшим ученика за больное ухо

В Бурятии проверят инцидент с учителем, дернувшим ученика за больное ухо

Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула ученика за больное ухо, сообщили РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:03

2021-02-15T10:03

2021-02-15T10:17

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи в Бурятии начали проверку инцидента в одной из школ республики, где, по предварительным данным, учительница дернула ученика за больное ухо, сообщили РИА Новости в СУСК региона.Ранее СМИ, со ссылкой на публикацию в соцсетях Бурятии сообщили, что во время урока учитель дернула мальчика за ранее прооперированное ухо. В результате, по данным сообщивших, были нарушены внутренние швы и у ребенка ухудшился слух."По данному факту начата проверка, разбираемся в ситуации", - сказал представитель СК.Комментариями министерства образования республики по данному инциденту РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201209/uchitel--1588340117.html

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия