https://ria.ru/20210215/bombardirovschiki-1597559816.html
Су-27 потренируются сбивать стратегические бомбардировщики над Балтикой
Су-27 потренируются сбивать стратегические бомбардировщики над Балтикой
Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведет в Калининградской области учения по уничтожению стратегических... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:35
2021-02-15T16:35
2021-02-15T16:35
россия
воздушно-космические силы россии
су-27
нато
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сергей суровикин
безопасность
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Эскадрилья российских истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота (БФ) проведет в Калининградской области учения по уничтожению стратегических бомбардировщиков условного противника и выпущенных ими крылатых ракет, будут произведены реальные стрельбы ракетами "воздух-воздух" по воздушным мишеням, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе БФ.Как писали в иностранных СМИ, США в феврале перебросят на авиабазу в Норвегию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Передислокация на норвежскую базу Орланд самолетов-носителей крылатых ракет этого типа состоится впервые."В Калининградской области началось летно-тактическое учение с истребительным авиационным полком морской авиации Балтийского флота. В нем принимают участие экипажи истребителей Су-27. Истребители выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника", - рассказали в пресс-службе.В общей сложности, уточнили на флоте, в учениях задействовано более 10 истребителей Су-27.Над Балтийским морем регулярно совершают полеты самолеты НАТО различного назначения - в частности, разведчики, которые предпринимают демонстративные попытки приблизиться к российским границам. В конце августа прошлого года, как заявлял главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, три американских стратегических бомбардировщика В-52Н над Балтикой отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области.
https://ria.ru/20210209/zabluzhdenie-1596664827.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-27, нато, норвегия, сша, сергей суровикин, безопасность