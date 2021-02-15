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У двух жителей Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь
У двух жителей Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь
Двух человек с подозрением на гаффскую болезнь доставили в больницу в городе Тобольске Тюменской области, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:09
2021-02-15T19:58
здоровье - общество
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Двух человек с подозрением на гаффскую болезнь доставили в больницу в городе Тобольске Тюменской области, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.Гаффская болезнь — острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Источником заболевания считается рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировали в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.Пациентам провели комплексную диагностику."На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований, проведение которых может потребовать некоторого времени", — сказали агентству в департаменте.В октябре 2020 года гаффскую болезнь заподозрили у жителя поселения Иземеть. Тогда по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации десяти человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.
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здоровье - общество, тобольск, тюменская область, происшествия

У двух жителей Тюменской области заподозрили редкую гаффскую болезнь

19:09 15.02.2021 (обновлено: 19:58 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Двух человек с подозрением на гаффскую болезнь доставили в больницу в городе Тобольске Тюменской области, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Гаффская болезнь — острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Источником заболевания считается рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировали в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
Пациентам провели комплексную диагностику.
"На момент осмотра состояние пациентов оценено как удовлетворительное. Окончательный диагноз будет установлен по итогам всех исследований, проведение которых может потребовать некоторого времени", — сказали агентству в департаменте.
В октябре 2020 года гаффскую болезнь заподозрили у жителя поселения Иземеть. Тогда по результатам двухдневного обширного комплексного обследования патология не подтвердилась.
Вспышка гаффской болезни произошла в октябре 2019 года в деревне Ачиры Тюменской области. Источником заболевания стала рыба из местного озера. После госпитализации десяти человек власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 06:05Наука
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Здоровье - ОбществоТобольскТюменская областьПроисшествия
 
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