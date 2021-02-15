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В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
В России создадут реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили "Ведомости" со... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:34
2021-02-15T15:53
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России создадут реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект приказа Минцифры.К ней уже подключились банки и страховые компании, а в будущем смогут присоединиться любые организации. Для этого потребуется заключить договор с "Ростелекомом", который будет ответственным за ведение списков.Участие бесплатно, среди основных требований — обеспечение безопасности персональных данных, а также соответствующая установка и настройка биометрических терминалов. Перечень включенных в реестр организаций разместят в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.ЕБС запустили в 2018 году. С 1 января 2021-го россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и государственные услуги.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ростелеком, технологии

В России появится реестр для доступа к биометрическим данным

13:34 15.02.2021 (обновлено: 15:53 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 фев РИА Новости. В России создадут реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект приказа Минцифры.
К ней уже подключились банки и страховые компании, а в будущем смогут присоединиться любые организации. Для этого потребуется заключить договор с "Ростелекомом", который будет ответственным за ведение списков.
Участие бесплатно, среди основных требований — обеспечение безопасности персональных данных, а также соответствующая установка и настройка биометрических терминалов. Перечень включенных в реестр организаций разместят в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.
ЕБС запустили в 2018 году. С 1 января 2021-го россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и государственные услуги.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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