https://ria.ru/20210215/biometriya-1597519319.html
В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
В России появится реестр для доступа к биометрическим данным
В России создадут реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили "Ведомости" со... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:34
2021-02-15T13:34
2021-02-15T15:53
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России создадут реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщили "Ведомости" со ссылкой на проект приказа Минцифры.К ней уже подключились банки и страховые компании, а в будущем смогут присоединиться любые организации. Для этого потребуется заключить договор с "Ростелекомом", который будет ответственным за ведение списков.Участие бесплатно, среди основных требований — обеспечение безопасности персональных данных, а также соответствующая установка и настройка биометрических терминалов. Перечень включенных в реестр организаций разместят в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.ЕБС запустили в 2018 году. С 1 января 2021-го россияне могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии финансовые и государственные услуги.
https://realty.ria.ru/20201229/moshenniki-1590391917.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ростелеком, технологии