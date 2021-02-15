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Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:03
2021-02-15T03:03
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством меры по восстановлению занятости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.В частности, наиболее уязвимые в текущей ситуации граждане без профессионального образования могут пройти переобучение по востребованным направлениям, что позволяет им найти заработок.В 2021 году работа по восстановлению рынка труда продолжается, обратили внимание в министерстве. Дополнительные меры по снижению числа безработных предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда.Ключевыми мерами станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан. Оно уже предусмотрено в рамках национального проекта "Демография". Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. Также разработаны дополнительные мероприятия по переподготовке граждан.Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости с учётом территориальной специфики. По всем субъектам РФ в региональных программах заложен почти 21 миллиард рублей на меры по восстановлению занятости.
https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1595974392.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России

03:03 15.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством меры по восстановлению занятости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.
"Снижение численности безработных граждан связано с тремя факторами: первое - восстановление отложенного в период пандемии спроса на рабочую силу; второе - постепенное снятие ограничительных мер и/или адаптация к работе в новых условиях, третье - эффективность мер по восстановлению занятости", - рассказали в Минтруде.
В частности, наиболее уязвимые в текущей ситуации граждане без профессионального образования могут пройти переобучение по востребованным направлениям, что позволяет им найти заработок.
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Ключевыми мерами станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан. Оно уже предусмотрено в рамках национального проекта "Демография". Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. Также разработаны дополнительные мероприятия по переподготовке граждан.
Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости с учётом территориальной специфики. По всем субъектам РФ в региональных программах заложен почти 21 миллиард рублей на меры по восстановлению занятости.
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