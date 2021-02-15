https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html

Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России

Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России

Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T03:03

2021-02-15T03:03

2021-02-15T03:03

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством меры по восстановлению занятости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.В частности, наиболее уязвимые в текущей ситуации граждане без профессионального образования могут пройти переобучение по востребованным направлениям, что позволяет им найти заработок.В 2021 году работа по восстановлению рынка труда продолжается, обратили внимание в министерстве. Дополнительные меры по снижению числа безработных предусмотрены с учетом специфики безработицы и потребностей рынка труда.Ключевыми мерами станут субсидирование занятости и обучение безработных граждан. Оно уже предусмотрено в рамках национального проекта "Демография". Такой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. Также разработаны дополнительные мероприятия по переподготовке граждан.Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости с учётом территориальной специфики. По всем субъектам РФ в региональных программах заложен почти 21 миллиард рублей на меры по восстановлению занятости.

https://ria.ru/20210204/bezrabotitsa-1595974392.html

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество