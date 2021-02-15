Лавров оценил созыв Всебелорусского собрания
14:55 15.02.2021 (обновлено: 15:07 15.02.2021)
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Москва позитивно оценивает созыв Всебелорусского народного собрания, важно посмотреть, как процесс пойдет дальше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В принципе то, что происходит в Белоруссии - это внутреннее дело Белоруссии, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент (Александр – ред.) Лукашенко выдвинул, а именно - инициативу о проведении конституционной реформы", - сказал Лавров по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.
По словам российских представителей, которые были приглашены белорусскими организаторами этого мероприятия в качестве наблюдателей, мероприятия прошло заинтересованно, живо, высказывались разные точки зрения, отметил министр.
"На мой взгляд теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше. Но сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки", - подчеркнул глава МИД РФ.
Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.
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