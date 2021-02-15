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"АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray
"АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray
"АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:55
2021-02-15T12:52
lada xray
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
автоваз
экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения Росстандарта."Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ."На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.
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lada xray, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), автоваз, экономика

"АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray

11:55 15.02.2021 (обновлено: 12:52 15.02.2021)
 
© Фото : АвтоВАЗКроссовер Lada Xray
Кроссовер Lada Xray - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : АвтоВАЗ
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения Росстандарта.
"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
"На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.
 
Lada XrayАвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)АвтоВАЗЭкономика
 
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