https://ria.ru/20210215/avtovaz-1597502503.html

"АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray

"АвтоВАЗ" отзывает более девяти тысяч Lada Xray

"АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T11:55

2021-02-15T11:55

2021-02-15T12:52

lada xray

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

автоваз

экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 9311 Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года, из-за возможных проблем с рулевым управлением, следует из сообщения Росстандарта."Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Отзыву подлежат 9311 автомобилей Lada Xray, изготовленных в период с января по май 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", — говорится в сообщении.Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ."На всех транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — поясняет Росстандарт.

https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lada xray, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), автоваз, экономика