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https://ria.ru/20210215/avtomat-1597503648.html
"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО
"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО
"Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:02
2021-02-15T12:48
новое оружие россии
россия
ближний восток
калашников (концерн)
ак-12
нато
безопасность
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.АК-19 впервые представят за рубежом на международной оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби."АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", — сказал Тарасов, слова которого приводят в пресс-службе "Калашникова".Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.
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россия, ближний восток, калашников (концерн), ак-12, нато, безопасность

"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО

12:02 15.02.2021 (обновлено: 12:48 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.
АК-19 впервые представят за рубежом на международной оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби.
"АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", — сказал Тарасов, слова которого приводят в пресс-службе "Калашникова".
Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.
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9 февраля, 08:43
В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"
Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.
По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.
 
Новое оружие РоссииРоссияБлижний ВостокКалашников (концерн)АК-12НАТОБезопасность
 
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