https://ria.ru/20210215/avtomat-1597503648.html

"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО

"Калашников" получил первые заявки на автомат АК-19 под патроны НАТО

"Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:02

2021-02-15T12:02

2021-02-15T12:48

новое оружие россии

россия

ближний восток

калашников (концерн)

ак-12

нато

безопасность

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Калашников" получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон, сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.АК-19 впервые представят за рубежом на международной оружейной выставке IDEX-2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби."АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", — сказал Тарасов, слова которого приводят в пресс-службе "Калашникова".Как добавили в концерне, автоматом также интересуются несколько стран Ближнего Востока. Другие детали не раскрываются.Новый автомат создан на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.По данным разработчиков, АК-19 надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

https://ria.ru/20210209/khipstery-1596614672.html

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россия, ближний восток, калашников (концерн), ак-12, нато, безопасность