В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР
12:27 15.02.2021 (обновлено: 16:08 15.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Министерство госбезопасности ДНР возбудило уголовное дело по статье "теракт".
"Использование Киевом тактики террористических атак на республику значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения", - заявил Якубов.
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