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В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР
В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР
Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:27
2021-02-15T16:08
ситуация в днр и лнр
руслан якубов
сцкк
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Министерство госбезопасности ДНР возбудило уголовное дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html
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ситуация в днр и лнр, руслан якубов, сцкк, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире

В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР

12:27 15.02.2021 (обновлено: 16:08 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке
Автомобиль командира одного из батальонов Народной милиции ДНР , поврежденный в результате детонации взрывного устройства, в Горловке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Министерство госбезопасности ДНР возбудило уголовное дело по статье "теракт".
"Использование Киевом тактики террористических атак на республику значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения", - заявил Якубов.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 17:02
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
 
Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
 
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