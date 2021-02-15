https://ria.ru/20210215/ataka-1597508079.html

В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР

В СЦКК прокомментировали атаку Киева на командира Народной милиции ДНР

Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:27

2021-02-15T12:27

2021-02-15T16:08

ситуация в днр и лнр

руслан якубов

сцкк

донецкая народная республика

горловка

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Террористические атаки со стороны Киева против жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики усугубляют процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ситуацию на линии соприкосновения, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений ведомства. В его автомобиле сработало взрывное устройство, он получил множественные осколочные ранения ног. Министерство госбезопасности ДНР возбудило уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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ситуация в днр и лнр, руслан якубов, сцкк, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире