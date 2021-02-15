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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/armeniya-1597489754.html
"Спутник V" может стать первой массовой вакциной в Армении
"Спутник V" может стать первой массовой вакциной в Армении
Российская "Спутник V", возможно, будет первой вакциной массового применения в Армении, заявила заместитель гендиректора национального центра по контролю и... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:36
2021-02-15T10:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Российская "Спутник V", возможно, будет первой вакциной массового применения в Армении, заявила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила РИА Новости, что Армения будет применять российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни. В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины "Спутник V". Вакцина была испытана на добровольцах, среди которых был и Торосян. Ранее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility)."Эффективность "Спутник V" достаточно высока. По результатам третьего этапа клинических исследований - свыше 91%. Это обнадеживающий показатель, так как у нас в ближайшее время первой вакциной массового применения, возможно, будет "Спутник V", - сказала Саакян в интервью телеканалу "Шант".По ее словам, переговоры продолжаются, поставки вакцины ожидаются в конце февраля-первой неделе марта. Эксперт сообщила, что российской вакциной в Армении уже привились около 30 человек. Она также не исключила, что в рамках инициативы COVAX Facility республике могут быть предложены также вакцины Pfizer/BioNtech и компании Moderna.Саакян добавила, что государство предложит вакцинироваться гражданам, входящим в группу риска, - медицинским и социальным работникам, лицам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями. "По нашим подсчетам, в группы риска входят около 600 тысяч человек. Если нам благодаря работе по информированию граждан удастся вакцинировать хотя бы 50%, то эта цифра составит около 300 тысяч человек", - отметила Саакян. По ее словам, государство разработает критерии, которые позволят частным компания ввозить вакцины и предоставлять платные услуги. Саакян отметила, что государство будет ввозить вакцины только для групп риска.Она сообщила также, что цены на препараты в зависимости от вакцины колеблются от 4 до 12-13 долларов. "Конкретную цифру назвать не могу, в дальнейшем после завершения переговорного процесса понадобится разрешение производителя для обнародования цифр", - сказала Саакян.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, ереван, армения, в мире

"Спутник V" может стать первой массовой вакциной в Армении

10:36 15.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Российская "Спутник V", возможно, будет первой вакциной массового применения в Армении, заявила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.
Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила РИА Новости, что Армения будет применять российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни. В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины "Спутник V". Вакцина была испытана на добровольцах, среди которых был и Торосян. Ранее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).
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"Эффективность "Спутник V" достаточно высока. По результатам третьего этапа клинических исследований - свыше 91%. Это обнадеживающий показатель, так как у нас в ближайшее время первой вакциной массового применения, возможно, будет "Спутник V", - сказала Саакян в интервью телеканалу "Шант".
По ее словам, переговоры продолжаются, поставки вакцины ожидаются в конце февраля-первой неделе марта. Эксперт сообщила, что российской вакциной в Армении уже привились около 30 человек. Она также не исключила, что в рамках инициативы COVAX Facility республике могут быть предложены также вакцины Pfizer/BioNtech и компании Moderna.
Саакян добавила, что государство предложит вакцинироваться гражданам, входящим в группу риска, - медицинским и социальным работникам, лицам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями. "По нашим подсчетам, в группы риска входят около 600 тысяч человек. Если нам благодаря работе по информированию граждан удастся вакцинировать хотя бы 50%, то эта цифра составит около 300 тысяч человек", - отметила Саакян. По ее словам, государство разработает критерии, которые позволят частным компания ввозить вакцины и предоставлять платные услуги. Саакян отметила, что государство будет ввозить вакцины только для групп риска.
Она сообщила также, что цены на препараты в зависимости от вакцины колеблются от 4 до 12-13 долларов. "Конкретную цифру назвать не могу, в дальнейшем после завершения переговорного процесса понадобится разрешение производителя для обнародования цифр", - сказала Саакян.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЕреванАрменияВ мире
 
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