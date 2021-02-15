https://ria.ru/20210215/apple-1597477658.html
Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ
Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ
Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:21
2021-02-15T08:21
2021-02-15T08:21
hyundai motor
nissan motor
apple
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/139442/30/1394423030_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_227978d115d1b65bb0d7c72de57d47a0.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", - пишет газета.Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple.В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html
https://ria.ru/20210114/mifi-1592829670.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/139442/30/1394423030_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_3449b9eb2297f0d1cc81b294bf470cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
hyundai motor, nissan motor, apple, япония, в мире