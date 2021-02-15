https://ria.ru/20210215/apple-1597477658.html

Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ

Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ

Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:21

2021-02-15T08:21

2021-02-15T08:21

hyundai motor

nissan motor

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", - пишет газета.Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple.В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html

https://ria.ru/20210114/mifi-1592829670.html

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hyundai motor, nissan motor, apple, япония, в мире