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Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ
Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ
Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:21
2021-02-15T08:21
hyundai motor
nissan motor
apple
япония
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", - пишет газета.Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple.В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html
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hyundai motor, nissan motor, apple, япония, в мире

Apple и Nissan вели переговоры о беспилотном автомобиле, сообщили СМИ

08:21 15.02.2021
 
© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американская Apple обращалась к японскому автопроизводителю Nissan с предложением о совместной разработке беспилотного автомобиля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Apple обращалась в последние месяцы к японской Nissan по поводу участия в проекте создания беспилотных автомобилей, но переговоры больше не ведутся", - пишет газета.
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Источники также отметили, что переговоры были краткосрочными и не дошли до высшего руководства из-за разногласий по поводу брендинга потенциальных автомобилей: американская компания попросила Nissan выпускать машины под брендом Apple.
В начале месяца СМИ сообщали о том, что Apple вела также переговоры с южнокорейскими Kia и Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей. Позднее Hyundai опровергла такие сообщения.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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