https://ria.ru/20210215/antibiotiki-1597536166.html

Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам

Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам

Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:42

2021-02-15T14:42

2021-02-15T14:49

наука

россия

восточная сибирь

арктика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными бактериями, которые устойчивы к существующим антибиотикам, считает заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.Ранее он сообщал, что пандемия коронавируса привела к возникновению в стационарах бактерий, устойчивых к существующим препаратам, поэтому теперь необходимо создать альтернативу "классическим" антибиотикам для борьбы с внутрибольничными инфекциями. По его оценке, новые препараты могут быть созданы, в частности, на основе бактериофагов (вирусов, которые паразитируют в бактериальных клетках и способны их уничтожать)."Сейчас фаготерапия переживает второе дыхание… И все больше исследований появляется, посвященных применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями - и особенно с заболеваниями, вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам", - рассказал Гончаров журналистам."Некоторое время назад мы предложили <…> стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов", - уточнил специалист.По словам ученого, по результатам экспедиций в Антарктику выяснилось, что бактериофаги в большом количестве могут быть обнаружены в местах обитания птиц, в том числе и пингвинов, а также в районах пресноводных озер. "Другая часть исследований была посвящена поиску бактериофагов в многолетней мерзлоте в российской Арктике – в частности, в Восточной Сибири… Предварительные исследования <…> показывают, что бактериофаги могут быть выделены из образцов палеонтологического материала, которые хранятся в вечной мерзлоте", - отметил Гончаров.По его словам, на основе этих исследований в Институте экспериментальной медицины сформирован биологический банк штаммов бактериофагов."Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам", - заключил Гончаров.

https://ria.ru/20210213/epidemiologiya-1597265003.html

https://ria.ru/20201224/antibiotiki-1590772292.html

https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597138445.html

россия

восточная сибирь

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточная сибирь, арктика