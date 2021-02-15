Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210215/antibiotiki-1597536166.html
Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам
Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам
Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:42
2021-02-15T14:49
наука
россия
восточная сибирь
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574295079_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c571e06b9b1d134f7417277d2c624a07.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными бактериями, которые устойчивы к существующим антибиотикам, считает заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.Ранее он сообщал, что пандемия коронавируса привела к возникновению в стационарах бактерий, устойчивых к существующим препаратам, поэтому теперь необходимо создать альтернативу "классическим" антибиотикам для борьбы с внутрибольничными инфекциями. По его оценке, новые препараты могут быть созданы, в частности, на основе бактериофагов (вирусов, которые паразитируют в бактериальных клетках и способны их уничтожать)."Сейчас фаготерапия переживает второе дыхание… И все больше исследований появляется, посвященных применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями - и особенно с заболеваниями, вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам", - рассказал Гончаров журналистам."Некоторое время назад мы предложили &lt;…&gt; стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов", - уточнил специалист.По словам ученого, по результатам экспедиций в Антарктику выяснилось, что бактериофаги в большом количестве могут быть обнаружены в местах обитания птиц, в том числе и пингвинов, а также в районах пресноводных озер. "Другая часть исследований была посвящена поиску бактериофагов в многолетней мерзлоте в российской Арктике – в частности, в Восточной Сибири… Предварительные исследования &lt;…&gt; показывают, что бактериофаги могут быть выделены из образцов палеонтологического материала, которые хранятся в вечной мерзлоте", - отметил Гончаров.По его словам, на основе этих исследований в Институте экспериментальной медицины сформирован биологический банк штаммов бактериофагов."Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам", - заключил Гончаров.
https://ria.ru/20210213/epidemiologiya-1597265003.html
https://ria.ru/20201224/antibiotiki-1590772292.html
https://ria.ru/20210212/koronavirus-1597138445.html
россия
восточная сибирь
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574295079_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_29193fc0beeb726c3b77509baddaff07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, восточная сибирь, арктика

Ученые нашли в Арктике альтернативу антибиотикам

14:42 15.02.2021 (обновлено: 14:49 15.02.2021)
 
© Фото : Максим Курапов Арктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : Максим Курапов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Вирусы-бактериофаги могут быть выделены из экосистем арктической зоны России для создания на их основе препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными бактериями, которые устойчивы к существующим антибиотикам, считает заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.
Ранее он сообщал, что пандемия коронавируса привела к возникновению в стационарах бактерий, устойчивых к существующим препаратам, поэтому теперь необходимо создать альтернативу "классическим" антибиотикам для борьбы с внутрибольничными инфекциями. По его оценке, новые препараты могут быть созданы, в частности, на основе бактериофагов (вирусов, которые паразитируют в бактериальных клетках и способны их уничтожать).
Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроеноВирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм? Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?
"Сейчас фаготерапия переживает второе дыхание… И все больше исследований появляется, посвященных применению бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями - и особенно с заболеваниями, вызванными бактериями со множественной устойчивостью к антибиотикам", - рассказал Гончаров журналистам.
"Некоторое время назад мы предложили <…> стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов", - уточнил специалист.
Сотрудница лаборатории во время работы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 15:51
МГУ займется испытанием новых антибиотиков
По словам ученого, по результатам экспедиций в Антарктику выяснилось, что бактериофаги в большом количестве могут быть обнаружены в местах обитания птиц, в том числе и пингвинов, а также в районах пресноводных озер. "Другая часть исследований была посвящена поиску бактериофагов в многолетней мерзлоте в российской Арктике – в частности, в Восточной Сибири… Предварительные исследования <…> показывают, что бактериофаги могут быть выделены из образцов палеонтологического материала, которые хранятся в вечной мерзлоте", - отметил Гончаров.
По его словам, на основе этих исследований в Институте экспериментальной медицины сформирован биологический банк штаммов бактериофагов.
"Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам", - заключил Гончаров.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 06:20Распространение коронавируса
Иммунолог предостерег от бездумного применения антибиотиков при COVID-19
 
НаукаРоссияВосточная СибирьАрктика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
02:08Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
02:08На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния