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В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет
В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет
В законопроекте об обязанности родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников, над которым в настоящее время идет работа в Госдуме,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:59
2021-02-15T13:59
ольга окунева
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В законопроекте об обязанности родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников, над которым в настоящее время идет работа в Госдуме, предложили установить возрастную планку в 20 лет, сообщила РИА Новости в понедельник первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.В понедельник в ГД прошло рабочее совещание по обсуждению этого законопроекта.Законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников был внесен в Госдуму летом 2020 года, авторами инициативы выступили депутаты-члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Авторы инициативы уверены, что на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение. В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10-11 классах. В связи с этим предлагается дополнить Семейный кодекс статьей, по которой родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования. В отзыве кабмина на проект, в частности, отмечалась необходимость указания предельного возраста получения алиментов трудоспособным ребенком."Мы предлагаем и рассматриваем сегодня на этой стадии (работы над законопроектом – ред.) возраст 20 лет, пока этот возраст возражений не вызывает", - рассказала Окунева.Она отметила, что работа над законопроектом в ГД продолжается и выразила надежду, что в ходе весенней сессии доработанный проект будет рассмотрен и профильным комитетом ГД, и Госдумой."Ребенку исполнилось 18 лет, он дееспособный, совершеннолетний, но он не может трудиться, у него нет трудовой занятости, потому что он обучается в школе. Мы предлагаем, чтобы у детей была возможность получать от родителей средства на содержание. Потому что тот, с кем живет ребенок, – он участвует, а тот, кто не живет с ребенком – говорит, что он совершеннолетний", - пояснила Окунева.Она также не исключила, что в ходе работы над законопроектом потребуется внесение изменений в закон "Об образовании".
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ольга окунева, госдума рф, общество

В Госдуме предложили обязать выплачивать алименты на школьников до 20 лет

13:59 15.02.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В законопроекте об обязанности родителей выплачивать алименты на совершеннолетних детей-школьников, над которым в настоящее время идет работа в Госдуме, предложили установить возрастную планку в 20 лет, сообщила РИА Новости в понедельник первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
В понедельник в ГД прошло рабочее совещание по обсуждению этого законопроекта.
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Законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников был внесен в Госдуму летом 2020 года, авторами инициативы выступили депутаты-члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Авторы инициативы уверены, что на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение. В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10-11 классах. В связи с этим предлагается дополнить Семейный кодекс статьей, по которой родители обязаны содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей до получения общего образования. В отзыве кабмина на проект, в частности, отмечалась необходимость указания предельного возраста получения алиментов трудоспособным ребенком.
"Мы предлагаем и рассматриваем сегодня на этой стадии (работы над законопроектом – ред.) возраст 20 лет, пока этот возраст возражений не вызывает", - рассказала Окунева.
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Она отметила, что работа над законопроектом в ГД продолжается и выразила надежду, что в ходе весенней сессии доработанный проект будет рассмотрен и профильным комитетом ГД, и Госдумой.
"Ребенку исполнилось 18 лет, он дееспособный, совершеннолетний, но он не может трудиться, у него нет трудовой занятости, потому что он обучается в школе. Мы предлагаем, чтобы у детей была возможность получать от родителей средства на содержание. Потому что тот, с кем живет ребенок, – он участвует, а тот, кто не живет с ребенком – говорит, что он совершеннолетний", - пояснила Окунева.
Она также не исключила, что в ходе работы над законопроектом потребуется внесение изменений в закон "Об образовании".
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