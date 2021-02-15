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https://ria.ru/20210215/alenka-1597557160.html
"Башспирт" хотел купить нововоронежскую Аленку как символ "паленой" водки
"Башспирт" хотел купить нововоронежскую Аленку как символ "паленой" водки
Акционерное общество "Башспирт" хотело купить на аукционе вызвавшую резонанс статую "Аленушка", чтобы сделать ее символом контрафактной спиртной продукции,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:23
2021-02-15T16:23
культура
нововоронеж
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УФА, 15 фев – РИА Новости. Акционерное общество "Башспирт" хотело купить на аукционе вызвавшую резонанс статую "Аленушка", чтобы сделать ее символом контрафактной спиртной продукции, сообщили РИА Новости на предприятии.Аукцион по продаже арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова.В "Башспирте" РИА Новости рассказали, что тоже участвовали в аукционе, однако не выиграли тендер - финальным предложением завода стала сумма 2,55 миллиона рублей."Аленку" из Нововоронежа "Башспирт" хотел превратить в символ "паленки". И в качестве образа любой контрафактной спиртной продукции, в случае победы в тендере, оригинальный арт-объект планировали установить у входа в новый офис торгового дома компании", - пояснили агентству на предприятии.Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html
https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html
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нововоронеж

"Башспирт" хотел купить нововоронежскую Аленку как символ "паленой" водки

16:23 15.02.2021
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
УФА, 15 фев – РИА Новости. Акционерное общество "Башспирт" хотело купить на аукционе вызвавшую резонанс статую "Аленушка", чтобы сделать ее символом контрафактной спиртной продукции, сообщили РИА Новости на предприятии.
Аукцион по продаже арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге аукцион завершился на 33-м шаге победой "участника №3", который предложил 2,6 миллиона рублей. Победителем аукциона стало частное лицо, сообщила РИА Новости организатор торгов Ольга Орлова.
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В "Башспирте" РИА Новости рассказали, что тоже участвовали в аукционе, однако не выиграли тендер - финальным предложением завода стала сумма 2,55 миллиона рублей.
"Аленку" из Нововоронежа "Башспирт" хотел превратить в символ "паленки". И в качестве образа любой контрафактной спиртной продукции, в случае победы в тендере, оригинальный арт-объект планировали установить у входа в новый офис торгового дома компании", - пояснили агентству на предприятии.
Памятник к 250-летию села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
На совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около 1 миллиона рублей, при этом из бюджета города "не было потрачено ни копейки". Аленку демонтировали и отправили на хранение в муниципальное предприятие.
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