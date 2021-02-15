Нововоронежскую Аленку продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей
14:28 15.02.2021 (обновлено: 18:25 15.02.2021)
ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Скандально известный памятник нововоронежской Аленке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей, сообщает электронная торговая площадка АО "Российский аукционный дом".
Монумент по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря. Местные жители попросили мэрию на странице во "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Но нашлись и поклонники: на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
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В итоге памятник решили выставить на аукцион, который состоялся 15 февраля.
"Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием "Арт-объект "Аленушка". Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15В, оф. 2. Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления объекта: 28.09.2020", — говорится в сообщении.
Торги стартовали сегодня в 11:00 мск, начальная цена составила миллион рублей. В аукционе приняли участие четыре человека.
Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.
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Позднее организатор торгов Ольга Орлова сообщила, что победителем стало частное лицо.
"(Памятник. — Прим. ред.) приобрело частное лицо — Осипова Елена Николаевна, контакты в данный момент она не готова предоставить, будут чуть позже для дачи комментариев по покупке", — сказала собеседница агентства.
Согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует местная библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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