Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210215/alenka-1597532790.html
Нововоронежскую Аленку продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей
Нововоронежскую Аленку продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей
Скандально известный памятник нововоронежской Аленке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей, сообщает электронная торговая площадка АО "Российский аукционный РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:28
2021-02-15T18:25
культура
новости культуры
российский аукционный дом
воронеж
нововоронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171729_0:268:810:724_1920x0_80_0_0_2e3f9ef00a1238174cab77efb5b4e920.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Скандально известный памятник нововоронежской Аленке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей, сообщает электронная торговая площадка АО "Российский аукционный дом".Монумент по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря. Местные жители попросили мэрию на странице во "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Но нашлись и поклонники: на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.В итоге памятник решили выставить на аукцион, который состоялся 15 февраля."Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием "Арт-объект "Аленушка". Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15В, оф. 2. Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления объекта: 28.09.2020", — говорится в сообщении.Торги стартовали сегодня в 11:00 мск, начальная цена составила миллион рублей. В аукционе приняли участие четыре человека. Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.Позднее организатор торгов Ольга Орлова сообщила, что победителем стало частное лицо."(Памятник. — Прим. ред.) приобрело частное лицо — Осипова Елена Николаевна, контакты в данный момент она не готова предоставить, будут чуть позже для дачи комментариев по покупке", — сказала собеседница агентства.Согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует местная библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201228/zhirinovskiy-1591297323.html
https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html
https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590363936.html
воронеж
нововоронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171729_0:192:810:800_1920x0_80_0_0_b777a6136c4833af8d9c69d2426ae47e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, российский аукционный дом, воронеж, нововоронеж

Нововоронежскую Аленку продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей

14:28 15.02.2021 (обновлено: 18:25 15.02.2021)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Скандально известный памятник нововоронежской Аленке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей, сообщает электронная торговая площадка АО "Российский аукционный дом".
Монумент по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря. Местные жители попросили мэрию на странице во "ВКонтакте" не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Но нашлись и поклонники: на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 20:10
Жириновский заявил, что мог бы полюбить девушку с внешностью Аленки
В итоге памятник решили выставить на аукцион, который состоялся 15 февраля.
"Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием "Арт-объект "Аленушка". Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15В, оф. 2. Материал изготовления объекта: металл. Дата изготовления объекта: 28.09.2020", — говорится в сообщении.
Торги стартовали сегодня в 11:00 мск, начальная цена составила миллион рублей. В аукционе приняли участие четыре человека.
Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:25Культура
Власти Нововоронежа нашли замену памятнику Аленке
Позднее организатор торгов Ольга Орлова сообщила, что победителем стало частное лицо.
"(Памятник. — Прим. ред.) приобрело частное лицо — Осипова Елена Николаевна, контакты в данный момент она не готова предоставить, будут чуть позже для дачи комментариев по покупке", — сказала собеседница агентства.
Согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует местная библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:38
Разин считает памятник Аленке "лицом 2020"
 
КультураНовости культурыРоссийский аукционный домВоронежНововоронеж
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
02:17Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
02:11В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса
02:08Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
02:08На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния