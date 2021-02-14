https://ria.ru/20210214/zuby-1597458659.html

Стоматолог перечислил пять худших ошибок при чистке зубов

Стоматолог перечислил пять худших ошибок при чистке зубов

Врач-стоматолог Маркус Фелбер рассказал, как не стоит чистить зубы, чтобы не навредить здоровью полости рта. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:19

2021-02-14T22:19

здоровье

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Врач-стоматолог Маркус Фелбер рассказал, как не стоит чистить зубы, чтобы не навредить здоровью полости рта. В беседе с журналом Focus врач призвал не чистить зубы сразу после еды. Он пояснил, что нужно время для образования защитной оболочки эмали, без которой можно повредить зуб. Фелбер призвал отказаться от метода чистки от десен к зубам. Он отметил, что щетка может повредить слизистую. Вместо этого следует как бы "стряхивать" ею налет, двигая вправо-влево. Следующий совет — не пытаться "почистить" зубы, съев яблоко. Врач подчеркнул, что это совсем не помогает."Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу", — пояснил врач. Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других отбеливающих средств для зубов, так как абразивные вещества способны навредить им. При этом зубной нитью стоматолог посоветовал пользоваться ежедневно.

https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html

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2021

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здоровье, общество