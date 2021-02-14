https://ria.ru/20210214/znakomstva-1597393002.html

Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств

Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств

Когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян, показало исследование платежной системы "Мир" ко Дню святого Валентина,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T06:02

2021-02-14T06:02

2021-02-14T06:02

россия

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян, показало исследование платежной системы "Мир" ко Дню святого Валентина, имеющееся в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели личный опрос респондентов путем анкетирования, в репрезентативную выборку вошли 1200 человек старше 18 лет.Кроме того, аналитики выяснили, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств пользуются преимущественно в городах с населением свыше 500 тысяч человек (36%) и миллионниках (34%). Онлайн-знакомства больше всего любят жители юга России: в ЮФО число пользователей сайтов и приложений достигло 37%.Пандемия и самоизоляция поубавила энтузиазм любителей онлайн-знакомств – 45% пользователей сайтов и приложений отметили, что за последние 12 месяцев стали заходить в них реже, показал опрос.

https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество