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Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
Когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян, показало исследование платежной системы "Мир" ко Дню святого Валентина,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T06:02
2021-02-14T06:02
2021-02-14T06:02
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян, показало исследование платежной системы "Мир" ко Дню святого Валентина, имеющееся в распоряжении РИА Новости.Аналитики провели личный опрос респондентов путем анкетирования, в репрезентативную выборку вошли 1200 человек старше 18 лет.Кроме того, аналитики выяснили, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств пользуются преимущественно в городах с населением свыше 500 тысяч человек (36%) и миллионниках (34%). Онлайн-знакомства больше всего любят жители юга России: в ЮФО число пользователей сайтов и приложений достигло 37%.Пандемия и самоизоляция поубавила энтузиазм любителей онлайн-знакомств – 45% пользователей сайтов и приложений отметили, что за последние 12 месяцев стали заходить в них реже, показал опрос.
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россия, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Когда-либо пользовались сайтами или мобильными приложениями для знакомств 32% россиян
, показало исследование платежной системы "Мир" ко Дню святого Валентина, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели личный опрос респондентов путем анкетирования, в репрезентативную выборку вошли 1200 человек старше 18 лет.
"Основная аудитория сайтов или приложений для знакомств – это люди 18-34 лет. При этом 33% мужчин сказали, что когда-либо знакомились онлайн – и только 30% женщин. Зато больше женщин считает, что у них был успешный опыт таких знакомств – 47% против 44% у мужчин", - отметила начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.
Кроме того, аналитики выяснили, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств пользуются преимущественно в городах с населением свыше 500 тысяч человек (36%) и миллионниках (34%). Онлайн-знакомства больше всего любят жители юга России: в ЮФО число пользователей сайтов и приложений достигло 37%.
Пандемия и самоизоляция поубавила энтузиазм любителей онлайн-знакомств – 45% пользователей сайтов и приложений отметили, что за последние 12 месяцев стали заходить в них реже, показал опрос.