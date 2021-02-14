https://ria.ru/20210214/zemletryasenie-1597406141.html

В Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2

В Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-14T10:39

2021-02-14T10:39

2021-02-15T12:35

мияги

фукусима (префектура)

япония

землетрясение

в мире

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ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Толчки силой до четырех баллов ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки были зафиксированы в 23:08 (17:08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов.По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 144 человек. Более половины из пострадавших из Фукусимы. О жертвах пока не сообщается.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районов удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.

https://ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597357386.html

мияги

фукусима (префектура)

япония

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мияги, фукусима (префектура), япония, землетрясение, в мире