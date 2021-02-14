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В Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2
В Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2
Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-14T10:39
2021-02-15T12:35
мияги
фукусима (префектура)
япония
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Толчки силой до четырех баллов ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки были зафиксированы в 23:08 (17:08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов.По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 144 человек. Более половины из пострадавших из Фукусимы. О жертвах пока не сообщается.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районов удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
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мияги
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мияги, фукусима (префектура), япония, землетрясение, в мире

В Японии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2

10:39 14.02.2021 (обновлено: 12:35 15.02.2021)
 
© REUTERS / Mandatory credit KyodoОбрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021
Обрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Толчки силой до четырех баллов ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.
Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки были зафиксированы в 23:08 (17:08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около четырех баллов.
Афтершок: мощное землетрясение в Японии
© REUTERS / Mandatory credit Kyodo

Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.

Обрушенная стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021
1 из 12

Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Оползень, вызванный сильным землетрясением в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
2 из 12

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS

Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.

Японка в своем доме в Соме после землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего у восточного побережья Японии поздно вечером 13 февраля
3 из 12

Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
© REUTERS / Issei Kato

В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.

Сотрудник библиотеки убирается после сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
4 из 12

В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Kyodo

Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.

Атомная электростанция Фукусима-дайити в городе Окума, префектура Фукусима. 14 февраля 2021 года
5 из 12

Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.

Офис после сильного землетрясения в префектуре Фукусима. 13 февраля 2021 года
6 из 12

Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Issei Kato

В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.

Обрушившаяся стена в результате сильного землетрясения в префектуре Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
7 из 12

В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Issei Kato

Пострадали не менее 150 человек.

Владелица японского паба Идзакая, убирает разбитую посуду после сильного землетрясения в Иваки, префектура Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
8 из 12

Пострадали не менее 150 человек.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Kyodo

Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.

Оползень, вызванный сильным землетрясением на скоростной автомагистрали в Соме, префектура Фукусима, Япония. 14 февраля 2021 года
9 из 12

Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Kyodo

Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.

Последствия сильного землетрясения в префектуре Фукусима. 14 февраля 2021 года
10 из 12

Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS

Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.

Укрытия установленные на спортивной арене в Соме, префектура Фукусима. 14 февраля 2021 года
11 из 12

Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
© REUTERS / Issei Kato

В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.

Скорая помощь перед отелем после сильного землетрясения в Иваки, префектура Фукусима, Япония. 13 февраля 2021 года
12 из 12

В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.

© REUTERS / Issei Kato
1 из 12

Очаг мощного землетрясения залегал в Тихом океане, на глубине более 50 километров.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
2 из 12

Максимальная сила толчков в префектурах Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

© REUTERS / Kyodo
3 из 12

Толчки силой до четырех баллов ощущались и в Токио.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
4 из 12

В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа.

© REUTERS / Issei Kato
5 из 12

Из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" расплескалась радиоактивная вода.

© REUTERS / Kyodo
6 из 12

Специалисты заверили, что опасности нет, так как объемы воды очень малы, а содержание в ней радиоактивных веществ низкое.

© REUTERS / Kyodo
7 из 12

В течение полутора часов после землетрясения было зафиксировано больше десяти афтершоков различной силы.

© REUTERS / Issei Kato
8 из 12

Пострадали не менее 150 человек.

© REUTERS / Issei Kato
9 из 12

Наибольшее число людей с травмами различной степени тяжести пришлось на префектуру Фукусима.

© REUTERS / Kyodo
10 из 12

Повреждены более полутора тысяч домов, почти миллион хозяйств остались без электричества.

© REUTERS / Kyodo
11 из 12

Метеорологи считают нынешнее землетрясение афтершоковым последствием трагедии 2011 года.

© AFP 2021 / STR/JIJI PRESS
12 из 12

В течение недели не исключено повторение подземных толчков силой до шести баллов.

© REUTERS / Issei Kato
По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 144 человек. Более половины из пострадавших из Фукусимы. О жертвах пока не сообщается.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районов удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
Туристы в Фукусиме - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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В Японии выясняют ситуацию на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения
 
МиягиФукусима (префектура)ЯпонияЗемлетрясениеВ мире
 
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