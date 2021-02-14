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Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
Число пострадавших в шести префектурах при землетрясении в Японии увеличилось до 103 человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:23
2021-02-14T05:23
2021-02-14T10:20
япония
в мире
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ТОКИО, 14 фев — РИА Новости. Число пострадавших в шести префектурах при землетрясении в Японии увеличилось до 103 человек, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что травмы получили не менее 50 человек.Данные о пострадавших приводятся из префектур Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. Большинство пострадавших в префектуре Фукусима – там травмы получили 52 человека.Данных о погибших нет.Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/zemletryasenie-1597364386.html
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япония, в мире
ТОКИО, 14 фев — РИА Новости.
Число пострадавших в шести префектурах при землетрясении в Японии увеличилось до 103 человек, сообщило агентство Киодо
.
Ранее сообщалось, что травмы получили не менее 50 человек.
Данные о пострадавших приводятся из префектур Мияги, Фукусима, Ибараки, Тотиги, Сайтама и Тиба. Большинство пострадавших в префектуре Фукусима – там травмы получили 52 человека.
Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) в ходе обследований АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после мощного землетрясения на северо-востоке Японии выявили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.