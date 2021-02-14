https://ria.ru/20210214/vybory-1597461834.html

На выборах в Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение"

На выборах в Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение"

На выборах в "парламент" самопроовозглашенной республики Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение" с 39,3% голосов, сообщила местная сообщила... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T23:00

2021-02-14T23:00

2021-02-14T23:26

альбин курти

освободительная армия косово

демократическая партия косово

хашим тачи

приштина

в мире

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149631/04/1496310418_0:252:4822:2964_1920x0_80_0_0_91fe4693d5ad4f66c78fb1a5692102f2.jpg

БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" самопроовозглашенной республики Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение" с 39,3% голосов, сообщила местная сообщила "центральная избирательная комиссия".В Косово прошли досрочные выборы в "парламент". Участки для голосования закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская "полиция". Правом голоса обладали около 1,8 миллиона человек, они голосовали на 2,3 тысячи участков, которые были открыты с 7.00 (9.00 мск)."Движение "Самоопределение" Альбина Курти получило 39,32% голосов", - сообщил избирком на брифинге.Правившая долгое время "Демократическая партия Косово", согласно этим данным, получила 13,81% голосов.Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 - для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" борются 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" - претендует на все 10 отведенных по квоте мандатов.Радикально-реформистское "Самоопределение" считалось фаворитом избирательной кампании – прогнозировалось, что ему достанутся до 50% симпатий жителей края. Наполовину меньшей поддержкой располагала правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами "Освободительной армии Косово" (ОАК) находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти, "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/kosovo-1597419947.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/serbiya-1596403198.html

приштина

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альбин курти, освободительная армия косово, демократическая партия косово, хашим тачи, приштина, в мире, косово