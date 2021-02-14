На выборах в Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение"
23:00 14.02.2021 (обновлено: 23:26 14.02.2021)
© 2020 Associated Press Visar Kryeziu Выборы в Косово
© 2020 Associated Press Visar Kryeziu
БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. На выборах в "парламент" самопроовозглашенной республики Косово лидирует радикальное движение "Самоопределение" с 39,3% голосов, сообщила местная сообщила "центральная избирательная комиссия".
В Косово прошли досрочные выборы в "парламент". Участки для голосования закрылись в 19.00 по местному времени (21.00 мск), в ходе голосования выявлены два нарушения, сообщила косовская "полиция". Правом голоса обладали около 1,8 миллиона человек, они голосовали на 2,3 тысячи участков, которые были открыты с 7.00 (9.00 мск).
"Движение "Самоопределение" Альбина Курти получило 39,32% голосов", - сообщил избирком на брифинге.
Правившая долгое время "Демократическая партия Косово", согласно этим данным, получила 13,81% голосов.
Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 - для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" борются 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" - претендует на все 10 отведенных по квоте мандатов.
Радикально-реформистское "Самоопределение" считалось фаворитом избирательной кампании – прогнозировалось, что ему достанутся до 50% симпатий жителей края. Наполовину меньшей поддержкой располагала правившая долгое время Демократическая партия Косово экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами "Освободительной армии Косово" (ОАК) находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти, "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.