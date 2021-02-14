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Путин рассказал, как должна работать власть
Путин рассказал, как должна работать власть
Проблем много, раздражение накапливается - людей можно понять, и власть должна не заливать деньгами проблемы, а набраться терпения и работать ритмично, на... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:15
2021-02-14T00:15
2021-02-14T00:15
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Проблем много, раздражение накапливается - людей можно понять, и власть должна не заливать деньгами проблемы, а набраться терпения и работать ритмично, на регулярной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности"."Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики и социальной сферы и пространств жизненных, в которых мы живем, в том числе городов - крупных и малых. Постепенно, постепенно все будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать", - сказал президент РФ.
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россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Проблем много, раздражение накапливается - людей можно понять, и власть должна не заливать деньгами проблемы, а набраться терпения и работать ритмично, на регулярной основе, заявил президент РФ Владимир Путин
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"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Ну конечно пытаются что-то сделать, использовать. Поэтому понять можно людей, но здесь ведь в чем дело. Дело в том, что власть должна набраться терпения, работать тем не менее ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
Он подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".
"Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики и социальной сферы и пространств жизненных, в которых мы живем, в том числе городов - крупных и малых. Постепенно, постепенно все будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать", - сказал президент РФ.