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Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве
Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве
Март и первая половина апреля в Москве прогнозируются холодными, а май и лето, наоборот, будут теплыми и даже жаркими, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:03
2021-02-14T14:05
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Март и первая половина апреля в Москве прогнозируются холодными, а май и лето, наоборот, будут теплыми и даже жаркими, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон. По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны обычно 27 марта, на мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю-две", — рассказал Тишковец.По его словам, средняя дата схода снежного покрова в Москве — 12 апреля, а самая поздняя климатическая дата — 19 апреля. В этом году сход снега произойдет в самую позднюю дату, не раньше 15-20 апреля, а в лесах может держаться чуть ли не до Первомая."А потом климатическое качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будут теплыми и местами жаркими. Климатическая система пойдет в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом. Будет резкое наступление весны по всем фронтам, это вызовет, на мой взгляд, сложную паводковую ситуацию в этом весеннем сезоне", — отметил метеоролог.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве

11:03 14.02.2021 (обновлено: 14:05 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Март и первая половина апреля в Москве прогнозируются холодными, а май и лето, наоборот, будут теплыми и даже жаркими, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон. По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на один-четыре градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны обычно 27 марта, на мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю-две", — рассказал Тишковец.
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По его словам, средняя дата схода снежного покрова в Москве — 12 апреля, а самая поздняя климатическая дата — 19 апреля. В этом году сход снега произойдет в самую позднюю дату, не раньше 15-20 апреля, а в лесах может держаться чуть ли не до Первомая.
"А потом климатическое качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будут теплыми и местами жаркими. Климатическая система пойдет в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом. Будет резкое наступление весны по всем фронтам, это вызовет, на мой взгляд, сложную паводковую ситуацию в этом весеннем сезоне", — отметил метеоролог.
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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