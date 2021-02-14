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Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение
Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение
Народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась, что находится в бедственном положении, признание она сделала в эфире программы "Ты не поверишь" на... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:29
2021-02-14T01:29
россия
шоу-бизнес
татьяна васильева (актриса)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась, что находится в бедственном положении, признание она сделала в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.Из-за пандемии коронавируса, пожаловалась артистка, отменились спектакли и работа в кино, поэтому ей пришлось начать тратить деньги, которые откладывала на квартиру. "Расходы есть – прихода нет", - заявила актриса.Васильева отметила, что в свои 73 года обеспечивает всю семью: 42-летнего сына Филиппа, 34-летнюю дочь Елизавету и внуков. Артистка призналась, что ее семье пришлось урезать все траты, однако отказаться от косметологических процедур она не смогла.Из-за финансовых сложностей Васильева подумывает найти подработку, но не может определиться со сферой деятельности.Татьяна Васильева – народная артистка РФ. Она служила в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Популярность пришла к ней после работ в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".
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россия, шоу-бизнес, татьяна васильева (актриса)

Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение

01:29 14.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Васильева пожаловалась, что находится в бедственном положении, признание она сделала в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.
Из-за пандемии коронавируса, пожаловалась артистка, отменились спектакли и работа в кино, поэтому ей пришлось начать тратить деньги, которые откладывала на квартиру. "Расходы есть – прихода нет", - заявила актриса.
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Васильева отметила, что в свои 73 года обеспечивает всю семью: 42-летнего сына Филиппа, 34-летнюю дочь Елизавету и внуков. Артистка призналась, что ее семье пришлось урезать все траты, однако отказаться от косметологических процедур она не смогла.
Из-за финансовых сложностей Васильева подумывает найти подработку, но не может определиться со сферой деятельности.
"Я могу убирать квартиры очень хорошо. Кстати, это неплохо оплачивается. Пиццу разносить – тоже думала. Но там все занято, еще и не пробьешься", - сказала она.
Татьяна Васильева – народная артистка РФ. Она служила в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Популярность пришла к ней после работ в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".
 
РоссияШоу-бизнесТатьяна Васильева (актриса)
 
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