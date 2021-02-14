Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210214/valentin-1597460307.html
Священник: День всех влюбленных никак не связан со святым Валентином
Священник: День всех влюбленных никак не связан со святым Валентином
День всех влюбленных (14 февраля) не имеет никакой связи с празднуемой в этот день Церковью памятью святого мученика Валентина, заявил в воскресенье РИА Новости РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T22:43
2021-02-14T22:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597222496_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4448c0eea96522180b8d43493308426c.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. День всех влюбленных (14 февраля) не имеет никакой связи с празднуемой в этот день Церковью памятью святого мученика Валентина, заявил в воскресенье РИА Новости известный церковный публицист, представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш)."В Римо-Католической церкви 14 февраля совершают память мученика Валентина, епископа города Интерамны (современный Терни) в Италии. Православная Церковь, разумеется, чтит память этого святого - 12 августа (по новому стилю). Вместе со своими учениками он принял смерть за Христа около 270 года, во время преследования христиан при императоре Клавдии II - одной из многократных попыток на протяжении двухсот с половиной лет уничтожить под корень христианскую веру. Вот таков истинный "День святого Валентина"", - рассказал иеромонах Макарий.Говоря о том, откуда же взялся "День влюбленных", он заметил, что в Западной Европе с глубокой древности бытовала примета: в середине февраля ласточки разбиваются на пары и начинают строить гнезда. "По совпадению дат у людей возникла ассоциация с днем памяти святого", - сказал священнослужитель.По его словам, Британская энциклопедия (издание 2000 года) лаконично отмечает на этот счет "отсутствие связи со святым Валентином или событиями его жизни". "Все истории о такого рода связях для доверчивых слушателей, зрителей и читателей проходят по разряду творчества сивого мерина", - образно заметил церковный публицист.Он обратил внимание на то, что в средние века "День влюбленных" в народном сознании был неотделим от создания семьи, от дома и от рождения детей, но впоследствии ситуация изменилась. "Уже в "Гамлете" Шекспира Валентинов день становится предметом непристойного бреда обезумевшей от горя Офелии (IV акт, сцена 5), а дьявол в "Фаусте" (часть I, сцена 19) цитирует эти строки, издеваясь над несчастной Маргаритой: "Не жди, не верь: войдешь теперь девицей в дверь, а выйдешь не девицей!" - процитировал классика собеседник агентства.С чем ассоциируется сегодня "Валентинов день", добавил он, "думаем, никому разъяснять не надо". "Его недавнее вторжение в нашу жизнь из цивилизованных западных стран несет с собой безошибочную печать назойливой коммерции и полового разврата", - считает представитель Церкви.
https://ria.ru/20140214/994819131.html
https://ria.ru/20130213/922664659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597222496_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b54676acdcbe7683a0cb2f5268f758b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Священник: День всех влюбленных никак не связан со святым Валентином

22:43 14.02.2021
 
© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyПарень и девушка отмечают День святого Валентина
Парень и девушка отмечают День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. День всех влюбленных (14 февраля) не имеет никакой связи с празднуемой в этот день Церковью памятью святого мученика Валентина, заявил в воскресенье РИА Новости известный церковный публицист, представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
"В Римо-Католической церкви 14 февраля совершают память мученика Валентина, епископа города Интерамны (современный Терни) в Италии. Православная Церковь, разумеется, чтит память этого святого - 12 августа (по новому стилю). Вместе со своими учениками он принял смерть за Христа около 270 года, во время преследования христиан при императоре Клавдии II - одной из многократных попыток на протяжении двухсот с половиной лет уничтожить под корень христианскую веру. Вот таков истинный "День святого Валентина"", - рассказал иеромонах Макарий.
Говоря о том, откуда же взялся "День влюбленных", он заметил, что в Западной Европе с глубокой древности бытовала примета: в середине февраля ласточки разбиваются на пары и начинают строить гнезда. "По совпадению дат у людей возникла ассоциация с днем памяти святого", - сказал священнослужитель.
Влюбленные - РИА Новости, 1920, 14.02.2014
14 февраля 2014, 09:18Религия и мировоззрение
В РПЦ призывают вспомнить в День святого Валентина о смысле любвиДень святого Валентина во всем мире отмечают как "день всех влюбленных". Русская православная церковь призывает помнить в этот день о святом, пострадавшем за Христа, и об об истинном смысле любви.
По его словам, Британская энциклопедия (издание 2000 года) лаконично отмечает на этот счет "отсутствие связи со святым Валентином или событиями его жизни". "Все истории о такого рода связях для доверчивых слушателей, зрителей и читателей проходят по разряду творчества сивого мерина", - образно заметил церковный публицист.
Он обратил внимание на то, что в средние века "День влюбленных" в народном сознании был неотделим от создания семьи, от дома и от рождения детей, но впоследствии ситуация изменилась. "Уже в "Гамлете" Шекспира Валентинов день становится предметом непристойного бреда обезумевшей от горя Офелии (IV акт, сцена 5), а дьявол в "Фаусте" (часть I, сцена 19) цитирует эти строки, издеваясь над несчастной Маргаритой: "Не жди, не верь: войдешь теперь девицей в дверь, а выйдешь не девицей!" - процитировал классика собеседник агентства.
С чем ассоциируется сегодня "Валентинов день", добавил он, "думаем, никому разъяснять не надо". "Его недавнее вторжение в нашу жизнь из цивилизованных западных стран несет с собой безошибочную печать назойливой коммерции и полового разврата", - считает представитель Церкви.
14 февраля - День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2013
13 февраля 2013, 12:58Религия и мировоззрение
Священники призвали помнить о любви не только в день святого ВалентинаСвященнослужители Римско-католической и Русской православной церквей призвали помнить о любви не только в день святого Валентина, причем о любви супружеской, верной и ответственной, на всю жизнь.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32Звезда российских сериалов вышла замуж за миллионера
05:15Источник: в приморской колонии нашли мертвым осужденного за терроризм
05:10Эксперты оценили идею прививать пожилых людей от коронавируса на дому
05:06Высота сугробов в Москве почти побила рекорд
04:48У Белого дома задержали женщину с пистолетом и письмом для Байдена
04:18Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
04:13Маск призвал крупных владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты
03:50Во Владивостоке арестовали третьего нападавшего на полицейских на митинге
03:44В Латвии отключили телеканал "Россия-РТР"
03:34САНА: ПВО Сирии отразила ракетную атаку Израиля
03:22Названы побочные эффекты популярного обезболивающего
03:07В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
03:03Минтруд назвал три фактора снижения безработицы в России
03:01Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
02:55Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
02:51Сирия отражает израильскую атаку на западный пригород Дамаска
02:27Москвичей предупредили об утренних морозах
02:21Вильфанд предупредил об аномальных морозах в европейской части России
02:16Названы валюты, которые слишком рискованно покупать
02:13Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года
Лента новостейМолния