https://ria.ru/20210214/valentin-1597460307.html

Священник: День всех влюбленных никак не связан со святым Валентином

Священник: День всех влюбленных никак не связан со святым Валентином

День всех влюбленных (14 февраля) не имеет никакой связи с празднуемой в этот день Церковью памятью святого мученика Валентина, заявил в воскресенье РИА Новости РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T22:43

2021-02-14T22:43

2021-02-14T22:43

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. День всех влюбленных (14 февраля) не имеет никакой связи с празднуемой в этот день Церковью памятью святого мученика Валентина, заявил в воскресенье РИА Новости известный церковный публицист, представитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш)."В Римо-Католической церкви 14 февраля совершают память мученика Валентина, епископа города Интерамны (современный Терни) в Италии. Православная Церковь, разумеется, чтит память этого святого - 12 августа (по новому стилю). Вместе со своими учениками он принял смерть за Христа около 270 года, во время преследования христиан при императоре Клавдии II - одной из многократных попыток на протяжении двухсот с половиной лет уничтожить под корень христианскую веру. Вот таков истинный "День святого Валентина"", - рассказал иеромонах Макарий.Говоря о том, откуда же взялся "День влюбленных", он заметил, что в Западной Европе с глубокой древности бытовала примета: в середине февраля ласточки разбиваются на пары и начинают строить гнезда. "По совпадению дат у людей возникла ассоциация с днем памяти святого", - сказал священнослужитель.По его словам, Британская энциклопедия (издание 2000 года) лаконично отмечает на этот счет "отсутствие связи со святым Валентином или событиями его жизни". "Все истории о такого рода связях для доверчивых слушателей, зрителей и читателей проходят по разряду творчества сивого мерина", - образно заметил церковный публицист.Он обратил внимание на то, что в средние века "День влюбленных" в народном сознании был неотделим от создания семьи, от дома и от рождения детей, но впоследствии ситуация изменилась. "Уже в "Гамлете" Шекспира Валентинов день становится предметом непристойного бреда обезумевшей от горя Офелии (IV акт, сцена 5), а дьявол в "Фаусте" (часть I, сцена 19) цитирует эти строки, издеваясь над несчастной Маргаритой: "Не жди, не верь: войдешь теперь девицей в дверь, а выйдешь не девицей!" - процитировал классика собеседник агентства.С чем ассоциируется сегодня "Валентинов день", добавил он, "думаем, никому разъяснять не надо". "Его недавнее вторжение в нашу жизнь из цивилизованных западных стран несет с собой безошибочную печать назойливой коммерции и полового разврата", - считает представитель Церкви.

https://ria.ru/20140214/994819131.html

https://ria.ru/20130213/922664659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь