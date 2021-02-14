https://ria.ru/20210214/vaktsina-1597410598.html

В Японии одобрили вакцину Pfizer против коронавируса

В Японии одобрили вакцину Pfizer против коронавируса

Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, сообщает агентство Киодо. Таким образом, американская... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:33

2021-02-14T11:33

2021-02-14T11:36

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

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в мире

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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, сообщает агентство Киодо. Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.Ранее на этой неделе применение вакцины Pfizer было одобрено экспертной панелью японского миндзрава. Тогда же глава ведомства Норихиса Тамура уточнил, что вакцина будет применяться для лиц старше 16 лет, будут вводиться две дозы с интервалом в три недели.Первая партия вакцины против коронавируса американской компании прибыла в Японию утром в пятницу. Как сообщало агентство Киодо, произведенная в ЕС партия вакцины содержит около 400 тысяч доз и была доставлена в токийский аэропорт Нарита из Брюсселя.С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников. Агентство Киодо уточняет, что первыми вакцину получит медперсонал, давший согласие на участие в исследовании о возможных побочных эффектах. Предполагается, что вакцинация начнется в одном из медицинских учреждений в Токио, а лишь затем будет распространена на всю страну.Позже, в марте, вакцину должны будут получить около 3,7 миллиона медицинских работников по всей страны. После этого, в апреле, предполагается провести вакцинацию людей старше 65 лет (примерно 36 миллионов человек). Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.На этой неделе министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил о нехватке в стране в Японии специальных шприцев для вакцины Pfizer, которые позволяют из одной ампулы брать вакцину для шести доз. При использовании японских шприцев одной ампулы хватит только на пять доз, а это означает, что вместо 72 миллионов человек заказанной Японией у этой фармакологической компании вакциной удастся привить лишь около 60 миллионов человек.

https://ria.ru/20210214/mutatsii-1597406732.html

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, япония, в мире