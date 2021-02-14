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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/vaktsina-1597410598.html
В Японии одобрили вакцину Pfizer против коронавируса
В Японии одобрили вакцину Pfizer против коронавируса
Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, сообщает агентство Киодо. Таким образом, американская... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T11:33
2021-02-14T11:36
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
япония
в мире
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, сообщает агентство Киодо. Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.Ранее на этой неделе применение вакцины Pfizer было одобрено экспертной панелью японского миндзрава. Тогда же глава ведомства Норихиса Тамура уточнил, что вакцина будет применяться для лиц старше 16 лет, будут вводиться две дозы с интервалом в три недели.Первая партия вакцины против коронавируса американской компании прибыла в Японию утром в пятницу. Как сообщало агентство Киодо, произведенная в ЕС партия вакцины содержит около 400 тысяч доз и была доставлена в токийский аэропорт Нарита из Брюсселя.С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников. Агентство Киодо уточняет, что первыми вакцину получит медперсонал, давший согласие на участие в исследовании о возможных побочных эффектах. Предполагается, что вакцинация начнется в одном из медицинских учреждений в Токио, а лишь затем будет распространена на всю страну.Позже, в марте, вакцину должны будут получить около 3,7 миллиона медицинских работников по всей страны. После этого, в апреле, предполагается провести вакцинацию людей старше 65 лет (примерно 36 миллионов человек). Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.На этой неделе министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил о нехватке в стране в Японии специальных шприцев для вакцины Pfizer, которые позволяют из одной ампулы брать вакцину для шести доз. При использовании японских шприцев одной ампулы хватит только на пять доз, а это означает, что вместо 72 миллионов человек заказанной Японией у этой фармакологической компании вакциной удастся привить лишь около 60 миллионов человек.
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РИА Новости
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии одобрили вакцину Pfizer против коронавируса

11:33 14.02.2021 (обновлено: 11:36 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Минздрав Японии официально одобрил использование вакцины против коронавируса от американской Pfizer, сообщает агентство Киодо. Таким образом, американская компания стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии.
Ранее на этой неделе применение вакцины Pfizer было одобрено экспертной панелью японского миндзрава. Тогда же глава ведомства Норихиса Тамура уточнил, что вакцина будет применяться для лиц старше 16 лет, будут вводиться две дозы с интервалом в три недели.
Первая партия вакцины против коронавируса американской компании прибыла в Японию утром в пятницу. Как сообщало агентство Киодо, произведенная в ЕС партия вакцины содержит около 400 тысяч доз и была доставлена в токийский аэропорт Нарита из Брюсселя.
С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников. Агентство Киодо уточняет, что первыми вакцину получит медперсонал, давший согласие на участие в исследовании о возможных побочных эффектах. Предполагается, что вакцинация начнется в одном из медицинских учреждений в Токио, а лишь затем будет распространена на всю страну.
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Позже, в марте, вакцину должны будут получить около 3,7 миллиона медицинских работников по всей страны. После этого, в апреле, предполагается провести вакцинацию людей старше 65 лет (примерно 36 миллионов человек). Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь.
На этой неделе министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил о нехватке в стране в Японии специальных шприцев для вакцины Pfizer, которые позволяют из одной ампулы брать вакцину для шести доз. При использовании японских шприцев одной ампулы хватит только на пять доз, а это означает, что вместо 72 миллионов человек заказанной Японией у этой фармакологической компании вакциной удастся привить лишь около 60 миллионов человек.
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Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
 
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