https://ria.ru/20210214/ukraina-1597433470.html

Глава Минобороны Украины выехал в Донбасс расследовать смерть военных

Глава Минобороны Украины выехал в Донбасс расследовать смерть военных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться в Донбасс, чтобы расследовать... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:43

2021-02-14T16:43

2021-02-14T16:43

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КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться в Донбасс, чтобы расследовать обстоятельства гибели трех военных, которые в воскресенье подорвались на взрывном устройстве, сообщила пресс-служба офиса главы государства.Ранее силовики информировали, что в воскресенье трое украинских военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе."Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.Жертвами инцидента стали капитан Александр Войтенко 1984 года рождения, старший солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения. Все трое погибли на месте.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/ukraina--1597425728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/minsk-2-1597363553.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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андрей таран, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире