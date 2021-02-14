Глава Минобороны Украины выехал в Донбасс расследовать смерть военных
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку срочно отправиться в Донбасс, чтобы расследовать обстоятельства гибели трех военных, которые в воскресенье подорвались на взрывном устройстве, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Ранее силовики информировали, что в воскресенье трое украинских военных погибли при подрыве на взрывном устройстве возле населенного пункта Новолуганское в Донбассе.
"Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса президента Роман Машовец.
Жертвами инцидента стали капитан Александр Войтенко 1984 года рождения, старший солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения. Все трое погибли на месте.
"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра", - приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.