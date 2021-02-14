https://ria.ru/20210214/tramp-1597435971.html

Депутат Госдумы предрек Трампу большое политическое будущее

Депутат Госдумы предрек Трампу большое политическое будущее

Оправдание экс-президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента было ожидаемым, так как он пользуется большой поддержкой американцев, заявил РИА... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T17:03

2021-02-14T17:03

2021-02-14T22:26

импичмент дональда трампа

антон морозов

дональд трамп

госдума рф

сша

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Оправдание экс-президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента было ожидаемым, так как он пользуется большой поддержкой американцев, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.Ранее сенат США оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовали 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось."Я думаю, что это (оправдание) вполне ожидаемо, поскольку это все были инсинуации со стороны его политических оппонентов. При этом он пользуется довольно широкой поддержкой в США как среди обычных граждан, так и среди значимых представителей американской элиты", - сказал Морозов.По мнению парламентария, политическая карьера Трампа не закончена."Те подходы, которые он реализовывал и во внутренней политике, и во внешней политике во время своего президентства, востребованы как среди простых людей, так и среди многих влиятельных. Поэтому его, я думаю, ждет большое политическое будущее. Не исключено, что на следующие выборы президента он снова будет выдвигаться", - добавил Морозов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/pushkov-1597403190.html

https://ria.ru/20210214/impichment-1597409258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

импичмент дональда трампа, антон морозов, дональд трамп, госдума рф, сша, в мире