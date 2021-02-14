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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html
Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом
Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом
Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден,... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T06:35
2021-02-14T14:21
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден, комментируя решение сената оправдать предшественника.Трампу хотели вынести импичмент из-за подстрекательства к мятежу, однако это предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса. За проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы были 67 голосов из ста.Байден напомнил, что из тех, кто проголосовал за импичмент, семеро республиканцы."Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провокацию насилия в Капитолии", — добавил Байден.Сам Трамп ранее назвал этот процесс "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки", а также отметил, что впереди "очень много работы".Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.В 2019 году демократы в Соединенных Штатах организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом

06:35 14.02.2021 (обновлено: 14:21 14.02.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден, комментируя решение сената оправдать предшественника.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Трампу хотели вынести импичмент из-за подстрекательства к мятежу, однако это предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса. За проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы были 67 голосов из ста.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
02:59
Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Байден напомнил, что из тех, кто проголосовал за импичмент, семеро республиканцы.
"Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провокацию насилия в Капитолии", — добавил Байден.
Сам Трамп ранее назвал этот процесс "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки", а также отметил, что впереди "очень много работы".
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
04:29
CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.
Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.
В 2019 году демократы в Соединенных Штатах организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
05:32
Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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