https://ria.ru/20210214/tramp-1597393580.html

Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом

Байден прокомментировал оправдание Трампа сенатом

Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден,... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T06:35

2021-02-14T06:35

2021-02-14T14:21

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Штурм Капитолия — печальная страница в истории США, а суть обвинений против Дональда Трампа не подлежит сомнению, заявил американский президент Джо Байден, комментируя решение сената оправдать предшественника.Трампу хотели вынести импичмент из-за подстрекательства к мятежу, однако это предложение не нашло поддержки большинства членов верхней палаты конгресса. За проголосовали 57 сенаторов, а для вынесения решения необходимы были 67 голосов из ста.Байден напомнил, что из тех, кто проголосовал за импичмент, семеро республиканцы."Даже те, кто был против осуждения, как, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "заслуживающем порицания невыполнении своего долга" и "практически и морально ответственен за провокацию насилия в Капитолии", — добавил Байден.Сам Трамп ранее назвал этот процесс "охотой на ведьм" и пообещал "продолжить путь к величию Америки", а также отметил, что впереди "очень много работы".Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги президентских выборов. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу его соперника — демократа Джо Байдена. В связи с этим палата представителей, где было большинство у демократов, вынесла ему импичмент, затем дело перешло на рассмотрение в сенат.Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того, как Трамп покинул пост президента. Члены верхней палаты конгресса решили, что импичмент в отношении бывшего главы государства соответствует американской Конституции.В 2019 году демократы в Соединенных Штатах организовали первый процесс импичмента против Трампа. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. В феврале прошлого года сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html

https://ria.ru/20210214/tramp-1597391948.html

https://ria.ru/20210214/advokat-1597392693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, джо байден, сша, в мире