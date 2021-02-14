https://ria.ru/20210214/tramp-1597391948.html

CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту

CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп озвучивал обеспокоенность в течение последних двух недель в связи с процессом по импичменту и вариантами его исхода, сообщает РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T04:29

2021-02-14T04:29

2021-02-14T05:15

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп озвучивал обеспокоенность в течение последних двух недель в связи с процессом по импичменту и вариантами его исхода, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Отмечается, что после того как экс-президент покинул в прошлом месяце Белый дом, он вел себя тихо. Его молчание и тихое поведение некоторые связывают с переживаниями из-за процесса."Он из-за этого переживает", - сообщил телеканалу близкий помощник Трампа.Ранее сенат США оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.

https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html

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2021

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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире