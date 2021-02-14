https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html

Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом

Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом

У бывшего президента США Дональда Трампа немного шансов на повторное избрание, даже несмотря на отсутствие формального запрета, сказал РИА Новости Дэвид... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:59

2021-02-14T02:59

2021-02-14T02:59

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868566_0:382:2961:2048_1920x0_80_0_0_7479ff13487084a22b55dfc02428a8d3.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. У бывшего президента США Дональда Трампа немного шансов на повторное избрание, даже несмотря на отсутствие формального запрета, сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра.Ранее сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту, не набрав необходимых двух третей голосов для того, чтобы осудить его по обвинению в подстрекательстве к мятежу."Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки", - добавил политолог.По его словам, республиканцы продолжат попытки дистанцироваться от Трампа и, вероятно, преуспеют в этом. Редлоск предложил подождать 2022 года, когда пройдут очередные выборы в конгресс."Если поддерживающие Трампа республиканцы выиграют праймериз, а затем их сильно побьют на общих выборах, то, думаю, это станет для Трампа последним гвоздем в крышке его гроба", - заключил политолог.

https://ria.ru/20210214/impichment-1597387770.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире