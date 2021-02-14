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https://ria.ru/20210214/tramp-1597389960.html
Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
У бывшего президента США Дональда Трампа немного шансов на повторное избрание, даже несмотря на отсутствие формального запрета, сказал РИА Новости Дэвид... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:59
2021-02-14T02:59
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. У бывшего президента США Дональда Трампа немного шансов на повторное избрание, даже несмотря на отсутствие формального запрета, сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра.Ранее сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту, не набрав необходимых двух третей голосов для того, чтобы осудить его по обвинению в подстрекательстве к мятежу."Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки", - добавил политолог.По его словам, республиканцы продолжат попытки дистанцироваться от Трампа и, вероятно, преуспеют в этом. Редлоск предложил подождать 2022 года, когда пройдут очередные выборы в конгресс."Если поддерживающие Трампа республиканцы выиграют праймериз, а затем их сильно побьют на общих выборах, то, думаю, это станет для Трампа последним гвоздем в крышке его гроба", - заключил политолог.
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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире

Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом

02:59 14.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. У бывшего президента США Дональда Трампа немного шансов на повторное избрание, даже несмотря на отсутствие формального запрета, сказал РИА Новости Дэвид Редлоск, глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра.
Ранее сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту, не набрав необходимых двух третей голосов для того, чтобы осудить его по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
"Если бы сенат осудил его (Трампа - ред.), то он, очевидно, также запретил бы ему вновь баллотироваться на федеральные должности. Поскольку он этого не сделал, Трамп, очевидно, может баллотироваться вновь. Но 2024 год - это очень нескоро с точки зрения того, как течет время в политике", - сказал Редлоск.
"Лично я думаю, что шансы на то, что Трамп будет баллотироваться, или, если он будет баллотироваться, на то, что он выиграет, очень низки", - добавил политолог.
По его словам, республиканцы продолжат попытки дистанцироваться от Трампа и, вероятно, преуспеют в этом. Редлоск предложил подождать 2022 года, когда пройдут очередные выборы в конгресс.
"Если поддерживающие Трампа республиканцы выиграют праймериз, а затем их сильно побьют на общих выборах, то, думаю, это станет для Трампа последним гвоздем в крышке его гроба", - заключил политолог.
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