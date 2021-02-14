https://ria.ru/20210214/tramp-1597385876.html
Лидер республиканцев заявил об ответственности Трампа за беспорядки
Лидер республиканцев заявил об ответственности Трампа за беспорядки
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что бывший президент США Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:43
2021-02-14T00:43
2021-02-14T00:43
захват капитолия в вашингтоне
второй импичмент дональду трампу
митч макконнелл
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что бывший президент США Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки.По словам Макконнелла, выступавшего в сенате, Трамп несет "политическую и моральную ответственность"."Президент Трамп в своем качестве частного лица по-прежнему ответственен за все, что он сделал, находясь на посту президента", - сказал Макконнелл.При этом Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу и объяснил это недостатками в процессе обвинения.Сенат США оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.
https://ria.ru/20210214/impichment-1597385578.html
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РИА Новости
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второй импичмент дональду трампу, митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости.
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл
заявил, что бывший президент США Дональд Трамп
несет ответственность за беспорядки.
По словам Макконнелла, выступавшего в сенате, Трамп несет "политическую и моральную ответственность".
"Президент Трамп в своем качестве частного лица по-прежнему ответственен за все, что он сделал, находясь на посту президента", - сказал Макконнелл.
При этом Макконнелл проголосовал против импичмента Трампу и объяснил это недостатками в процессе обвинения.
Сенат США оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. За то, чтобы осудить Трампа, проголосовало большинство в 57 сенаторов из 100, но необходимых двух третей голосов не набралось.