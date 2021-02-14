https://ria.ru/20210214/televizor-1597388495.html

Врач назвал правильный способ смотреть телевизор

Врач назвал правильный способ смотреть телевизор

Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T02:07

2021-02-14T02:07

2021-02-14T02:07

здоровье - общество

игорь орлов

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов.Самое главное при просмотре телевизора или видео на компьютере, по мнению врача, – выбрать правильное положение. Это нужно, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе. Если его не соблюдать, можно получить серьезные проблемы со здоровьем. "Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы", – пояснил врач. Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/televizor-1596702554.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, игорь орлов, общество