https://ria.ru/20210214/televizor-1597388495.html
Врач назвал правильный способ смотреть телевизор
Врач назвал правильный способ смотреть телевизор
Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:07
2021-02-14T02:07
2021-02-14T02:07
здоровье - общество
игорь орлов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_e46b52cc4d847cdcebb51b70e965b9b0.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов.Самое главное при просмотре телевизора или видео на компьютере, по мнению врача, – выбрать правильное положение. Это нужно, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе. Если его не соблюдать, можно получить серьезные проблемы со здоровьем. "Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы", – пояснил врач. Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/televizor-1596702554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_7b537899163f97127e511651ab6a1816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, игорь орлов, общество
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik
врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов
.
Самое главное при просмотре телевизора или видео на компьютере, по мнению врача, – выбрать правильное положение. Это нужно, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.
"Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах. Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи", – отметил Игорь Орлов.
Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе. Если его не соблюдать, можно получить серьезные проблемы со здоровьем.
"Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы", – пояснил врач.
Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik
.