Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210214/televizor-1597388495.html
Врач назвал правильный способ смотреть телевизор
Врач назвал правильный способ смотреть телевизор
Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:07
2021-02-14T02:07
здоровье - общество
игорь орлов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_e46b52cc4d847cdcebb51b70e965b9b0.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов.Самое главное при просмотре телевизора или видео на компьютере, по мнению врача, – выбрать правильное положение. Это нужно, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе. Если его не соблюдать, можно получить серьезные проблемы со здоровьем. "Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы", – пояснил врач. Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/televizor-1596702554.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_7b537899163f97127e511651ab6a1816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, игорь орлов, общество

Врач назвал правильный способ смотреть телевизор

02:07 14.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Чтобы смотреть телевизор и не получить проблемы со здоровьем, надо выполнять ряд простых правил. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов.
Самое главное при просмотре телевизора или видео на компьютере, по мнению врача, – выбрать правильное положение. Это нужно, чтобы не возникли боли в шее и позвоночнике.
"Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах. Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи", – отметил Игорь Орлов.
Смотреть любое видео без перерыва можно не более двух часов. Потом нужно встать, походить и размять мышцы, чтобы они не затекали. Это правило, кстати, актуально также при любой сидячей работе. Если его не соблюдать, можно получить серьезные проблемы со здоровьем.
"Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы", – пояснил врач.
Большое значение имеет расстояние до экрана. Чтобы глаза не перенапрягались, оно должно быть не меньше полутора-двух метров, напомнил Игорь Орлов в интервью радио Sputnik.
Переход с аналогового на цифровое телевещание - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:41
Пенсионеров предупредили о вреде от просмотра телевизора
 
Здоровье - ОбществоИгорь ОрловОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния