https://ria.ru/20210214/surgut-1597422622.html

Участвовать в новом конкурсе по выбору мэра Сургута захотели 30 человек

Участвовать в новом конкурсе по выбору мэра Сургута захотели 30 человек

Документы для участия в повторном конкурсе по выбору главы Сургута (ХМАО) направили 30 человек, это вдвое меньше, чем в признанном несостоявшимся первом отборе... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T14:40

2021-02-14T14:40

2021-02-14T14:40

вадим шувалов

андрей филатов

сургут

политика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Документы для участия в повторном конкурсе по выбору главы Сургута (ХМАО) направили 30 человек, это вдвое меньше, чем в признанном несостоявшимся первом отборе кандидатов, следует из сообщения думы города.Ранее сообщалось, что городская дума получила 66 заявок от претендентов, желающих участвовать в конкурсном отборе на должность мэра, при этом среди кандидатов не было врио главы муниципалитета Анны Томазовой. Конкурсная комиссия признала отбор несостоявшимся, так как только у одного претендента были правильно заполнены необходимые документы. Был назначен повторный конкурс."Сегодня, 14 февраля, в последний день приема документов в конкурсную комиссию по приему заявлений для участия в конкурсе на должность главы Сургута документы подали 10 человек. Таким образом, общее количество кандидатов, заявивших о своем желании участвовать в конкурсе, составило 30 человек", - говорится в сообщении.Конкурс состоится 20 февраля, а спустя неделю запланировано заседание думы Сургута, в ходе которого депутаты должны будут утвердить нового градоначальника.Фаворитом конкурсного отбора местные и региональные СМИ называют депутата думы Югры Андрея Филатова. Источник РИА Новости, близкий к правительству региона, отмечал, что кандидатура Филатова поддерживается на окружном уровне, в том числе с учетом того, что он с 2013 по 2015 годы работал заместителем губернатора округа. В думе региона депутат возглавляет комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.Кресло мэра Сургута оказалось вакантным в начале декабря, когда руководитель муниципалитета Вадим Шувалов, возглавлявший местную администрацию 4 года, сложил полномочия и был назначен 13-м заместителем губернатора Югры. На данный момент врио главы города является Томазова, которая работает в администрации Сургута с 2000 года. Большую часть этого времени она руководила муниципальным департаментом образования, а в 2019 году была назначена на должность замглавы города.

https://ria.ru/20191211/1562257294.html

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вадим шувалов, андрей филатов, сургут, политика