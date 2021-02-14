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Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия

Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия

Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:55

2021-02-14T16:55

2021-02-14T16:55

барак обама

джо байден

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия."Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", - говорится в заявлении Байдена.Заявление приурочено к третьей годовщине стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя.Будущее подобной инициативы неясно. Демократы при президенте Бараке Обаме пытались ввести ограничения на ношение оружия, но инициатива провалилась в конгрессе.В США право граждан на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила покупки, ношения и хранения сильно различаются от штата к штату.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/1597088812.html

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, джо байден, флорида, сша, в мире