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Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия
Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия
Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:55
2021-02-14T16:55
барак обама
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флорида
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия."Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", - говорится в заявлении Байдена.Заявление приурочено к третьей годовщине стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя.Будущее подобной инициативы неясно. Демократы при президенте Бараке Обаме пытались ввести ограничения на ношение оружия, но инициатива провалилась в конгрессе.В США право граждан на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила покупки, ношения и хранения сильно различаются от штата к штату.
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барак обама, джо байден, флорида, сша, в мире

Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия

16:55 14.02.2021
 
© AP Photo / Tony DejakВице-президент США Джо Байден
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© AP Photo / Tony Dejak
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить законы о ношении оружия.
"Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие", - говорится в заявлении Байдена.
Заявление приурочено к третьей годовщине стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя.
Будущее подобной инициативы неясно. Демократы при президенте Бараке Обаме пытались ввести ограничения на ношение оружия, но инициатива провалилась в конгрессе.
В США право граждан на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции, однако правила покупки, ношения и хранения сильно различаются от штата к штату.
Склеить lastы. Джо Байден пустит интересы США по миру - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:55Акценты
Склеить lastы. Джо Байден пустит интересы США по миру
 
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